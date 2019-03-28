Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 марта

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В пятницу 29 марта в Абхазии будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, возможен туман, местами дождь со снегом, днем осадки прекратятся. В предгорьях и горах – снег, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем столбик термометра поднимется до +6+11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.