20:14 28 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.80
  • EUR72.89
Поиск
Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (62)
72 0 0

В пятницу 29 марта в Абхазии ночью и утром дождь, днем осадки прекратятся, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В пятницу 29 марта в Абхазии будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, возможен туман, местами дождь со снегом, днем осадки прекратятся. В предгорьях и горах – снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0+5°С, днем столбик термометра поднимется до +6+11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (62)
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Канатная лестница на вершину Халф Дом, США
По ступеням вверх: как выглядят самые страшные лестницы в мире
Прорыть воде дорогу: как меняют русло реки Бзыбь
Прорыть воде "дорогу": как меняют русло реки Бзыбь
Бюджет Абхазии на 2019 год
Деньги Абхазии: бюджет республики на 2019 год

Соцсети

Sputnikabkhazia