Первоапрельская шутка: финал абхазской премьер-лиги КВН пройдет в Сухуме

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Финал абхазской премьер-лиги КВН пройдет в Госфилармонии имени Раждена Гумба 1 апреля, рассказал в пресс-центре в Sputnik генеральный продюсер шоу Михаил Гагулия.

По результатам второго конкурса в финал прошли все четыре команды. Но на итоговом концерте выступят три команды: "Дождевой удар" из Ткуарчала, команда биолого-географического и физико-математического факультетов АГУ и сборная армянской общины "Гумский уезд". А команда историков и филологов "Миф" не участвуют из-за того, что не смогли подготовиться.

© Sputnik / Константин Грецов Политические шутки и абхазские реалии: возвращение КВН

Сейчас, по словам Гагулия, финалисты готовятся к концерту.

"Командам осталось сделать последний шаг. Подготовка проходит в стандартном тяжелом режиме. Ребята готовятся, не спят, не едят, репетируют. Делают все, чтобы показать, насколько они в течение года выросли, насколько их юмор улучшился", – сказал он.

Другой генпродюсер КВН Михаил Цкуа отметил, что хоть подготовка к финальному концерту идет интенсивно, но у многих команд возникают проблемы с репетиционными площадками.

"У ряда молодых команд, которые собираются для того, чтобы объединить свои творческие идеи в единое целое, всегда есть проблемы с репетиционным помещением. Такая проблема возникает у многих команд, которые выступают в нашей лиге. Если университетские или школьные команды могут репетировать в своих учебных заведениях, то городским объединениями негде репетировать. И тогда приходится что-то придумывать", – сказал Цкуа.

Михаил Гагулия добавил, что уровень игры команд заметно растет от игры к игре. Во многих участниках продюсеры выявили потенциал. Но говорить о сборной страны, которая, как "Нарты из Абхазии", выступала бы на международном уровне, пока рано.

"Есть ребята, из которых реально можно что-то слепить. Например, команда из Пакуаша трансформировалась после 1/8. Это уже другая команда. Рост у всех команд заметен. Но они реально перейдут на другой уровень тогда, когда они начнут выезжать, когда они будут состязаться с более сильными соперниками, хотя бы регионального уровня. Тогда уже можно будет вести разговор о сборной Абхазии, которая будет нас представлять за пределами республики", – отметил он.

Финал абхазской премьер-лиги КВН пройдет в Госфилармонии имени Раждена Гумба 1 апреля. Билеты можно будет приобрести в кассе филармонии.