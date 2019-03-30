Четверть века спустя: церемония прощания с воинами Абхазской армии прошла в Сухуме

Останки двух бойцов Абхазской армии были идентифицированы в лаборатории Загреба в Хорватии, в рамках совместной работы Комиссии по вопросам без вести пропавших при Кабинете Министров Абхазии и Международного Комитета Красного Креста.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония прощания с воинами, погибшими во время Отечественной войны народа Абхазии, Ахмедом Хамитовым и Раулем Цвижба состоялась у мемориала в Парке Славы в Сухуме 30 марта.

На прощальной церемонии присутствовали представители семей погибших солдат.

Ахмед Хамитов приехал в Абхазию из Чечни в первые дни войны. На тот момент его сыну Омару было всего два года. В качестве добровольца в составе батальона "Горец" Ахмед принимал участие в боевых действиях на различных фронтах. Воин погиб 4 июля 1993 года при попытке высадки десанта на горе Ахбюк. До третьего дня рождения сына он не дожил всего два дня.

"Отца я практически не помню. Но в семье рассказывали, что он вместе с соседом решил приехать в Абхазию. В ходе войны его ранили, и друзья попытались уговорить его вернуться домой, но он не согласился. Все говорят о нем как о храбром человеке. Сегодняшний день очень важен для нашей семьи, у нас хотя бы появится могила отца, куда мы сможем приходить и молиться", - рассказал Омар Хамитов.

На церемонии также присутствовал сослуживец Ахмеда, председатель Ассоциации добровольцев из Чечни Вахид Керимов.

"С Ахмедом мы приехали в Абхазию в один день. Когда мы выехали из Грозного, у него уже были мечты и настрой отличиться на этой войне и, несмотря ни на что, идти вперед. Сегодня мы собрались провести наших братьев в последний путь. Они и все те, кто сложил голову за свободу Абхазии, останутся в нашей памяти навечно", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Останки двух абхазских бойцов опознали в лаборатории Загреба

В 1994 году указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Ахмед Хамитов был посмертно награжден званием "Герой Абхазии".

Еще один воин Абхазской армии Рауль Цвижба и четверо его братьев воевали в составе батальона "Пакуаш" Третьего полка Восточного фронта. Солдат погиб в 1993 году при крушении вертолета на Марухском перевале.

"После формирования батальона "Пакуаш" пятеро братьев Цвижба служили в нем. Все они награждены правительственными наградами. Мы проводили оборонительные и наступательные операции, ходили в тыл врага. Место, в котором мы располагались было болотистым и солдаты часто болели. Одним из них стал и Рауль, мы вынуждены были отправить его из Ткуарчала в Гудауту, но, к сожалению, вертолет не долетел до конечного пункта. В нем было около 16 человек, до сегодняшнего дня из-за труднодоступности места крушения не все тела подняты. Хотелось бы сказать, что все братья Цвижба с первых дней стояли плечом к плечу на защите родины. Это были очень спокойные ребята, которые никогда не выпячивались и добросовестно выполняли долг", - поделился воспоминаниями командир батальона "Пакуаш" Сергей Зухба.

Рауль Цвижба награжден медалью "За отвагу" посмертно.

© Sputnik / Асмат Цвижба Церемония прощания с воинами погибшими во время Отечественной войны народа Абхазии

Останки двух бойцов Абхазской армии, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, были идентифицированы в лаборатории Загреба в Хорватии в рамках совместной работы Комиссии по вопросам без вести пропавших при Кабинете Министров Абхазии и Международного Комитета Красного Креста.

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По словам главы миссии Комитета Красного Креста в Абхазии Максима Забалуева, за семь лет в рамках программы было найдено более 430 тел людей, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, из них 163 человека были идентифицированы.