Рынок клопа: какой "урожай" собрали жители Ткуарчала

О том, как прошел день приема клопа в Ткуарчале, кто похвастался самым большим "урожаем" и получил за него выручку, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

"Живой" заработок

Утро пятницы для жителей Ткуарчала начинается с рынка. Рыночный день в городе всего три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу, поэтому все жители стараются успеть купить все необходимое именно в эти дни.

Но в этот раз ткуарчалцы встали в очередь не за свежим молочным сыром и не сезонными огурцами. Толпа людей скопилась у маленькой неприметной деревянной будки. Подходим ближе, на окне надпись "Прием клопов по пятницам с 9:00 – 14:00".

Распоряжение о мерах, направленных на борьбу с мраморным клопом, было подписано премьер-министром Абхазии Валерием Бганба 27 февраля. По его же поручению Министерство сельского хозяйства Абхазии создало рабочую группу по приему вредителя в районах Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Килограмм клопа государство покупает за тысячу рублей

Клопом делятся не просто так. За килограмм "вонючки" государство предлагает тысячу рублей. Сделка довольно выгодная, можно "сдать врага", да еще и заработать.

Уже через несколько минут после начала акции у будки образовалась очередь. Килограммы клопов в Ткуарчал привезли из сел Верхняя и Нижняя Бедиа, Чхуартал, Патрахуца, Санарда и так далее.

Клопы "законсервированы" в мешках, пакетах и пластиковых тарах. Одну из самых больших партий привез житель села Агубедиа - 52 килограмма. Мужчина сдает "вонючку" во второй раз. На прошлой неделе он собрал 20 килограммов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Клопов здают в мешках, пакетах и пластиковых тарах

По словам мужчины, собрать клопа было не сложно, ведь он везде – в доме, во дворе, в саду, а главное – в орешнике. Орехи – основной заработок в семье, урожай порой составляет до 8 тонн, но в этом году не удалось собрать даже несколько килограммов.

"Орехи испортились полностью, по орешнику и ходить было невозможно. Нам, конечно, выделили препараты для лечения, но клопа было столько, что их не хватало. Мы почти разобрали дом, в нем невозможно было находиться, нам пришлось переехать. Кроме орехов в этом году испортились и все фрукты", - пожаловался он.

Вокруг машины собралось много любопытных. Некоторых вид мертвых клопов в таком количестве шокировал, многие закрывали носы и отворачивались, но были и те, кто позавидовал агубедийскому урожаю.

© Sputnik / Томас Тхайцук Доставить живыми или мертвыми: как прошел первый день приема клопа в Очамчыре

"Скажи мне, где ты живешь, я приеду, соберу остаток. Тоже хочу заработать на ровном месте"- предложила одна из самых смелых.

На "ровном месте" клопа собрать не получится, объяснил ей фермер. В доказательство "предъявил" свои руки. Ладони у мужчины были полностью в "ржавчине". Желтый налет от клопа невозможно смыть, хоть он и собирал его в перчатках.

Цена за "врага"

К тому моменту, как к пункту приема приехали представители комиссии, на рынке уже образовалась "пробка" из машин с клопами. Торговцы на рынке уже в шутку предлагали крестьянам, перекупить их "товар".

"Знала бы я, что тут деньги будут давать, я бы тоже принесла. А то просто так все сожгла", - сетовала жительница Ткуарчала.

Клопа сдавали в основном "оптом" – по 10,20, 30 и больше килограммов, но принимали и людей с небольшими пакетами. Для утилизации сгодится любой вредитель.

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В пункте приема все строго. Чтобы не было путаницы, на месте клопа взвешивают, на каждую партию оформляется документ, в который вносят паспортные данные владельца. Деньги выплачиваются наличными на месте.

© Sputnik / Томас Тхайцук За один день в Ткуарчале было принято 259 килограммов клопа

Агубедийского клопа пришлось взвешивать в несколько этапов. Выручку крестьянин намерен потратить на покупку пестицидов, чтобы в следующем году "возродить" свой орешник.

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По словам заместителя министра сельского хозяйства и председателя комиссии Артура Сарибекяна, за один день в Ткуарчале было принято 259 килограммов клопа, что более чем в два раза больше показателей прошлой недели.

"Ткуарчалский, Галский и Очамчырский район более поражены клопом. Мероприятия проводятся по всей Абхазии, однако в Сухумском, Гагрском и Гудаутском районе активность населения меньше", - отметил он.

Комиссия по приему мраморного клопа продолжит свою работу в районах Абхазии вплоть до конца апреля.