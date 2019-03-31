Рауль Хаджимба встретился с членами олимпийской сборной России по борьбе

СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией членов олимпийской сборной России по вольной борьбе в Сухуме в воскресенье 31 марта.

Глава государства приветствовал спортсменов и отметил, что Абхазия всегда славилась спортивными традициями.

"Мы рады, что у нас нарастают эти связи. Хотя отношения всегда между нами складывались позитивные. Наши спортсмены хорошо известны в мире. У нас глубокая спортивная история", - сказал президент.

Заслуженный тренер России по вольной борьбе Марик Тадеев поблагодарил Рауля Хаджимба за прием и отметил, что в Абхазии благоприятные условия для проведения сборов по вольной борьбе.

"Нам бы очень хотелось, чтобы хотя бы раз в год проводились в Абхазии сборы. Мы себя очень комфортно чувствуем здесь", - выразил желание спортсменов он.

Рауль Хаджимба поддержал идею и выступил за развитие спортивных отношении между Абхазией и Россией.

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На встрече Рауль Хаджимба подарил российским спортсменам памятные монеты Нацбанка Абхазии.