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Рауль Хаджимба встретился с членами олимпийской сборной России по борьбе

Рауль Хаджимба встретился с членами Олимпийской сборной России по борьбе

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Президент Абхазии поддержал идею проведения в республике тренировочных сборов Олимпийской сборной России по вольной борьбе.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией членов олимпийской сборной России по вольной борьбе в Сухуме в воскресенье 31 марта. 

Глава государства приветствовал спортсменов и отметил, что Абхазия всегда славилась спортивными традициями.

"Мы рады, что у нас нарастают эти связи. Хотя отношения всегда между нами складывались позитивные. Наши спортсмены хорошо известны в мире. У нас глубокая спортивная история", - сказал президент. 

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Заслуженный тренер России по вольной борьбе Марик Тадеев поблагодарил Рауля Хаджимба за прием и отметил, что в Абхазии благоприятные условия для проведения сборов по вольной борьбе. 

"Нам бы очень хотелось, чтобы хотя бы раз в год проводились в Абхазии сборы. Мы себя очень комфортно чувствуем здесь", - выразил желание спортсменов он. 

Рауль Хаджимба поддержал идею и выступил за развитие спортивных отношении между Абхазией и Россией.

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На встрече Рауль Хаджимба подарил российским спортсменам памятные монеты Нацбанка Абхазии.

Теги:
Рауль Хаджимба


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