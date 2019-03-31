Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 апреля

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В понедельник 1 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен слабый дождь. сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3 +5°С, днем столбик термометра поднимется до +10+15°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.