00:32 01 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.73
  • EUR72.72
Поиск
Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (63)
5510

В понедельник 1 апреля погоду в Абхазии будет формировать теплый сектор южного Циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В понедельник 1 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен слабый дождь. сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3 +5°С, днем столбик термометра поднимется до +10+15°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (63)
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сухумский "француз": как себя чувствует старинный маяк
Опустилась тьма: как прошла экологическая акция "Час Земли"
Все об особенностях человеческого глаза — инфографика
Глаз-алмаз: все об особенностях человеческого зрения

Соцсети

Sputnikabkhazia