Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 апреля

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Ираклия Хинтба наградили медалью на фестивале в Мордовии XIV Международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники", который открылся спектаклем театра Искандера из Сухума, проходит в столице Мордовии с 29 марта по 4 апреля. 113

Газета New York Times рассказала о пропаже самой дорогой картины в мире Ранее сообщалось, что картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" после продажи на аукционе за 450 миллионов долларов стала самым дорогим произведением искусства в истории. 14