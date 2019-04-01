Развить индивидуальность: Европейская академия футбола откроется в Абхазии

В Европейскую академию футбола, которую планируют открыть в Сухуме, будут принимать детей в возрасте от пяти до семи лет.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Европейская академия футбола откроется в Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik главный тренер этой академии, игрок национальной сборной Абхазии Лаша Когония.

"Самый главный наш подход будет заключаться в том, чтобы не портить индивидуальность каждого ребенка. Мы не будем детям подсказывать, что им делать. Мы будем говорить, как и для чего это делать. Нужно давать ребенку возможность самостоятельно принимать решение, которое мы будем корректировать для развития игрового мышления", - объяснил методику обучения юных спортсменов Когония.

Организаторы Европейской академии футбола планируют набрать две или три группы детей в возрасте от пяти до семи лет. В каждой из этих групп будет по 12 спортсменов. Тренировки будут проходить в городской черте Сухума, уточнил Когония. Местами для тренировок могут стать республиканский и стадион "Динамо", мини футбольные поля.

"Будем применять такие методы, как правильно тренировать детей с точки зрения психологии, психомоторики, биомеханики. Как показывает практика, когда ребенок добивается быстрого прогресса, то со временем его достижения идут на спад, так как он испытывает большой стресс от многочисленных матчей, долгих тренировок, давления тренеров", - пояснил тренер.

Он подчеркнул, что по методике обучения все дети будут получать одинаковое количество внимания со стороны тренеров и равное количество времени во время матчей.

Когония добавил, что спортивный директор этой академии – уроженец Абхазии, член судейской коллегии ConIFA Гиви Тодуа, который проживает в Великобритании. На него возложены обязанности заключения договоров с российскими футбольными школами и поддержания связи с общественностью.