На востоке больше, чем на западе: комиссия по приему клопа подвела итоги

Повторный прием клопа в районах Абхазии по поручению премьер-министра Абхазии Валерия Бганба начался с 27 февраля.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Ко 2 апреля Комиссия по приему мраморного клопа приняла 1420 килограммов вредителя со всех районов Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель министра сельского хозяйства Артуш Сарибекян.

Больше всего клопа было собрано в Очамчырском районе – 449 килограммов, на втором месте Галский район – 442 килограмма, жители Ткуарчалского района сдали комиссии 353 килограмма, Гулрыпшского – 175 килограммов.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Абхазии Артуша Сарибекяна, жители западной части республики проявили меньшую активность.

"В распоряжении премьер-министра для глав администраций есть информация о том, что необходимо организовать пункты приема мраморного клопа, оповестить население. Министр сельского хозяйства также выступал с информацией о том, что прием будет продлен до конца апреля. Несмотря на это, все же жители восточной части проявили большую активность", - рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рынок клопа: какой "урожай" собрали жители Ткуарчала

После приема мраморного клопа у населения комиссия производит его утилизацию.

"Выкапывается яма, мраморный клоп обливается соляркой, поджигается. Мы ждем, пока все это сгорит, и после этого закапываем остатки. Все фото- и видеоматериалы прилагаются к акту утилизации с подписями представителей комиссии, а также работников ОБЕП и администраций районов. Место утилизации выбирает и подготавливает местная администрация", - объяснил Сарибекян.

Очередной этап приема мраморного клопа начнется с 15 апреля и продлится до конца месяца.

"Сейчас происходит сбор вредителя в местах его зимовки. В мае в связи с потеплением клоп уже вылезет, и собрать его механическим путем будет не так легко", - объяснил Сарибекян.

27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

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В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей.

В 2018 году за весь период весеннего сбора клопа было собрано около четырех тонн.