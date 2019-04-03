21:03 03 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.17
Поиск

Предстоящий курортный сезон обсудили в Кабмине Абхазии

© Foto / Кабинет Министров РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
107 0 0

В совещании участвовали члены Правительства, руководители центральных органов государственного управления, представители профильных ведомств.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел расширенное совещание, посвященное вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, сообщает официальный сайт кабмина.

Совещание рабочей группы по анализу хода реализации Инвестпрограммы содействия соцэкономразвитию Республики Абхазия
© Foto / Кабинет Министров Республики Абхазия
Энергетика и дороги: Кабмин определил приоритеты Инвестпрограммы на 2020-2022 годы

Главными темами совещания стали вопросы развития курортной инфраструктуры, обустройства зоны вокзала на КПП "Псоу", лицензирование транспорта для туристических перевозок.

Глава Кабмина обратил особое внимание на концепцию безопасности в общественных местах, на туристических маршрутах и дорогах страны, подчеркнув, что порядка напрямую зависит от слаженной работы ответственных структур. Кроме того, Бганба указал на необходимость усиления работы патрульно-постовых и дорожно-патрульных служб республики.

Агрба о неправовых требованиях инспекторов ГАИ к туристам: предвзятое отношение>>

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба доложил о том, что ведомство уже готовится к предстоящему курортному сезону.

"Структурными подразделениями МВД разрабатывается проект, нацеленный на информирование туристов, планирующих отдых в Абхазии. Проект подразумевает создание памяток, электронная версия которых будет разослана во все туристические агентства России, осуществляющие продажи путевок в Абхазию", - сказал Аршба.

Более того, по информации министра, памятки будут предлагаться туристам сразу после прохождения паспортного контроля на Псоу.

По теме

Гарцкия: важно, что львиная доля доходов от туризма остается у жителей Абхазии
Проблемы с туризмом: как Абхазии развить то, что есть
Астамур Барциц назначен замминистра по курортам и туризму Абхазии
Теги:
Правительство Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Полет в удовольствие: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире
Так нельзя: жители гулрыпшского села против "миграции" сухумской свалки
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia