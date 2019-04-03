Предстоящий курортный сезон обсудили в Кабмине Абхазии

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел расширенное совещание, посвященное вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, сообщает официальный сайт кабмина.
Главными темами совещания стали вопросы развития курортной инфраструктуры, обустройства зоны вокзала на КПП "Псоу", лицензирование транспорта для туристических перевозок.
Глава Кабмина обратил особое внимание на концепцию безопасности в общественных местах, на туристических маршрутах и дорогах страны, подчеркнув, что порядка напрямую зависит от слаженной работы ответственных структур. Кроме того, Бганба указал на необходимость усиления работы патрульно-постовых и дорожно-патрульных служб республики.
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Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба доложил о том, что ведомство уже готовится к предстоящему курортному сезону.
"Структурными подразделениями МВД разрабатывается проект, нацеленный на информирование туристов, планирующих отдых в Абхазии. Проект подразумевает создание памяток, электронная версия которых будет разослана во все туристические агентства России, осуществляющие продажи путевок в Абхазию", - сказал Аршба.
Более того, по информации министра, памятки будут предлагаться туристам сразу после прохождения паспортного контроля на Псоу.