Предстоящий курортный сезон обсудили в Кабмине Абхазии

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел расширенное совещание, посвященное вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, сообщает официальный сайт кабмина. © Foto / Кабинет Министров Республики Абхазия Энергетика и дороги: Кабмин определил приоритеты Инвестпрограммы на 2020-2022 годы

Главными темами совещания стали вопросы развития курортной инфраструктуры, обустройства зоны вокзала на КПП "Псоу", лицензирование транспорта для туристических перевозок.

Глава Кабмина обратил особое внимание на концепцию безопасности в общественных местах, на туристических маршрутах и дорогах страны, подчеркнув, что порядка напрямую зависит от слаженной работы ответственных структур. Кроме того, Бганба указал на необходимость усиления работы патрульно-постовых и дорожно-патрульных служб республики.

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Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба доложил о том, что ведомство уже готовится к предстоящему курортному сезону.

"Структурными подразделениями МВД разрабатывается проект, нацеленный на информирование туристов, планирующих отдых в Абхазии. Проект подразумевает создание памяток, электронная версия которых будет разослана во все туристические агентства России, осуществляющие продажи путевок в Абхазию", - сказал Аршба.

Более того, по информации министра, памятки будут предлагаться туристам сразу после прохождения паспортного контроля на Псоу.