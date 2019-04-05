Удивить сюрпризами: "Ночь в музее" в пятый раз пройдет в Абхазии

Абхазия в очередной раз присоединится к международной акции "Ночь в музее", которая проходит во всем мире 18 мая.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские музеи готовят сюрпризы, которыми удивят посетителей во время акции "Ночь в музее", рассказала корреспонденту Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук День в музее: тайны и история дома Дмитрия Гулиа

"Мы пятый год в Абхазии проводим всемирную акцию "Ночь в музее". Эту акцию поддерживает очень много стран. В этот день наши музеи открывают свои двери всем посетителям", – рассказала Эльвира Арсалия.

Впервые "Ночь в музее" прошла в 2015 году в Государственном музее. По словам Арсалия, с тех пор акция в республике набрала обороты. Уже в 2016 году к ней присоединилось еще два музея.

"Каждый год мы увеличиваем масштабы акции. Уже на следующий год к акции присоединились и Музей боевой славы, и Литературный музей имени Гулиа. В этом году мы сделали предложения всем музеям Абхазии принять участие в акции", – добавила Эльвира Арсалия.

Международный день памятников и исторических мест(International Day for Monuments and Sites) отмечается в мире ежегодно 18 апреля. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Он также дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.