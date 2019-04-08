Стали известны подробности взрыва в селе Кутол

Ранее по подозрению в совершении данного преступления в поселке Агудзера Гулрыпшского района был задержан сын пострадавшей Воуба Даур Хаджаратович, 1994 года рождения.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый в покушении на убийство гражданки Воуба привязал гранату к днищу автомобиля, снял кольцо предохранительной чеки и зафиксировал спусковой рычаг взрывного устройства с помощью диска колеса у двери машины с водительской стороны, сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

Проверка показаний на месте с участием подозреваемого, в ходе которой последний указал место, куда выбросил кольцо предохранительной чеки, была проведена 4 апреля.

"Обнаруженное кольцо изъято и приобщено к материалам уголовного дела. Кроме того, в ходе производства осмотра места преступления были изъяты осколки боевой гранаты, деформированный диск от автомобиля, а также спусковой рычаг взрывного устройства", - отмечается в сообщении.

© Официальный сайт МВД РА Подозреваемый в покушении на убийство жительницы села Кутол

Кроме того, в отношении задержанного ранее было проведено медицинское освидетельствование в Республиканском наркологическом диспансере, которое установило, что Даур Воуба находился под воздействием наркотического средства "метадон", отмечается в сообщении.

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Взрыв произошел во дворе одного из домов села Кутол примерно в 8:30 утра во вторник 2 апреля, в результате пострадала заместитель главврача Очамчырской больницы Надежда Воуба.

Прокуратура Очамчырского района по факту взрыва возбудила уголовное дело по статье "покушение на убийство", совершенное общеопасным способом.