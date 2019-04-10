Минсельхоз России выделил Абхазии новую партию препаратов по борьбе с клопом

Препараты поставлены в Абхазию на основе соглашения Министерства сельского хозяйства России и Абхазии.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Более четырех тысяч литров препаратов по борьбе с мраморным клопом будут распределены по всем районам Абхазии до конца апреля, сообщила Sputnik пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мраморный клоп и садоводство: что обсуждали Минсельхоз Абхазии и России

По сообщению ведомства, препараты поставлены в республику на основе соглашения о безвозмездной гуманитарной помощи Министерства сельского хозяйства России и Абхазии.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты Абхазии, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.

27 февраля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

Сарибекян рассказал, что делают с собранными в Абхазии мраморными клопами>>

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей.