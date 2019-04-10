Огненный вал: российские военные в Абхазии провели учения

Военнослужащие ЮВО на учении в Абхазии отработали нормативы по разведке местности и обнаружению условного противника.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Российские военные в Абхазии отработали действия в составе разведывательно-огневых контуров во время тактических учений на полигоне "Цабал", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Огонь, батарея!": конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

В ходе учения было выполнено около 60 огневых задач по уничтожению разведанных бронетехники и пехоты условного противника на расстоянии до семи километров.

Условного противника поражали гаубицами Д-30 и 120-миллиметровыми минометами "Сани". Артиллерийские расчеты били по координатам, поступавшим из пункта управления. После каждого залпа артиллеристы меняли место позиции.

При работе разведывательно-огневого контура координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотников и комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец" на пункт управления артиллерии. Всего было отработано до 70 нормативов по разведке местности и обнаружению противника.

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Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих различных подразделений базы, было задействовано свыше 80 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".