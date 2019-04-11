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Жрецом святилища Дыдрыпщ-ныха стал Борис Чичба

© Sputnik Асмат Цвижба
В Абхазии
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Борис Чичба сменил на посту жреца святилища Дыдрыпщ-ныха ушедшего из жизни Заура Чичба .

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новым жрецом святилища Дыдрыпщ-ныха вместо Заура Чичба стал Борис Чичба, сообщил жрец Елыр-ныха Галтер Шинкуба.

Как пояснил Шинкуба, жрецами Аныха в Ачандаре становятся только представители местного рода Чичба.

"Род Чичба выбрал новым жрецом ачандарского святилища Бориса Чичба. Его отец Кунач тоже когда-то был жрецом", – рассказал Галтер Шинкуба.

Заур Чичба с Владиславом Ардзинба
© Фото: ardzinba
Хранитель веры: памяти жреца Заура Чичба

Заур Чичба ушел из жизни в октябре 2018 года. Он был избран смотрителем Дыдрыпщ-ныха в 1992 году. В 2012 году Заур Чичба возглавил Совет жрецов республики.

Вопрос избрания Верховного жреца Абхазии после ухода из жизни Заура Чичба остается открытым.

Согласно традиционным верованиям абхазов, территория республики оберегается семью святилищами-аныха. Святилище Дыдрыпщ-ныха находится на вершине одноименной горы в селе Ачандара Гудаутского района. Место недоступно для туристов. К нему можно подойти только в сопровождении жреца.



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