Со всей Абхазии: детско-юношеская футбольная лига началась в Сухуме

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В весеннем первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Абхазии принимают участие 48 команд со всей республики, сообщил Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.
По словам Федоренко за последние годы проведения детско-юношеской лиги уровень технической и моральной подготовки молодых спортсменов заметно вырос.
"Игроки стали уделять больше внимания культуре проведения игры, футбол направился в цивилизованное русло. Кроме того, дети психологически не надламываются и делают то, что их просит тренер, а не ставят перед собой цель получить кубок", - отметил он.
Детско-юношеская футбольная лига разделена на несколько возрастных категорий, в каждой из них установлены свои правила. Игроки 2010 года играют два тайма по 20 минут, футболисты 2007 - 2008 годов играют тайм в 25 минут.
"Так же у нас есть игроки 2005-2006 годов, которые играют на всем поле, один тайм длится 30 минут. Все они играют без определения призовых мест, а вот старшая возрастная группа от 13 лет играет за первое, второе и третье место", - объяснил Федоренко.
- Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги Абхазии, 13 апреля 2019© Sputnik / Илона Хварцкия
- Матч между командами Гагры и Сухума© Sputnik / Илона Хварцкия
Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги состоялись на стадионе "Динамо" 13 апреля. На поле встретились 18 команд из Сухума, Гагры, Нового Афона, Агудзеры, Гудауты, Очамчыры и Пицунды. Финал весеннего первенства пройдет в середине июня.