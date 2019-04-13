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Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги Абхазии, 13 апреля 2019

Со всей Абхазии: детско-юношеская футбольная лига началась в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги Абхазии прошли на стадионе "Динамо" в Сухуме 13 апреля.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В весеннем первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Абхазии принимают участие 48 команд со всей республики, сообщил Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

По словам Федоренко за последние годы проведения детско-юношеской лиги уровень технической и моральной подготовки молодых спортсменов заметно вырос.

"Игроки стали уделять больше внимания культуре проведения игры, футбол направился в цивилизованное русло. Кроме того, дети психологически не надламываются и делают то, что их просит тренер, а не ставят перед собой цель получить кубок", - отметил он.

Детско-юношеская футбольная лига разделена на несколько возрастных категорий, в каждой из них установлены свои правила.  Игроки 2010 года играют два тайма по 20 минут, футболисты 2007  - 2008 годов играют тайм в 25 минут.

"Так же у нас есть игроки 2005-2006 годов, которые играют на всем поле, один тайм длится 30 минут. Все они играют без определения призовых мест, а вот старшая возрастная группа от 13 лет играет за первое, второе и третье место", - объяснил Федоренко.

  • Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги Абхазии, 13 апреля 2019
    Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги Абхазии, 13 апреля 2019
    © Sputnik / Илона Хварцкия
  • Матч между командами Гагры и Сухума
    Матч между командами Гагры и Сухума
    © Sputnik / Илона Хварцкия
1 / 2
© Sputnik / Илона Хварцкия
Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги Абхазии, 13 апреля 2019

Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги состоялись на стадионе "Динамо" 13 апреля. На поле встретились 18 команд из Сухума, Гагры, Нового Афона, Агудзеры, Гудауты, Очамчыры и Пицунды. Финал весеннего первенства пройдет в середине июня.

Теги:
футбол, Абхазия


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