Сердитый Джигарханян и селфи с поклонницами: как живется в России абхазским актерам

Абхазские актеры, проходившие обучение в Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве, в июле прошлого года получили дипломы. Большая часть поехала на родину. А кто-то остался в России. Корреспондент Sputnik нашел бывших студентов и выяснил, где они живут и кого играют.

Sputnik, Лев Рыжков

Дэвид Пилия: узнают на улицах раз в две недели

Дэвид Пилия оказался, наверное, самым коммерчески востребованным из всего выпуска абхазской студии Института имени Щукина. Молодой артист сыграл главную роль в рекламном ролике одного из крупных российских банков. И теперь его узнают на улицах.

"Я не думал, что это вообще возможно, но это происходит, - говорит Дэвид. – На самом деле узнают редко. Может быть, раз в две недели. Просят сфотографироваться, спрашивают, как дела. А в основном показывают пальцем, смеются, снимают на телефон. Нас учили в институте вниманию. Так что я все это вижу, замечаю".

Такую известность Дэвид воспринимает не как везение, а как результат целенаправленных усилий, когда терпение и упорный актерский труд перетирают все препятствия.

"Я долгие годы ходил на кастинги, - рассказывает Дэвид. – Как правило, отбор актеров состоит из трех этапов. В первом участвуют сотни человек. На втором задания чуть посложнее, а умений надо проявить чуть побольше. И только третий – решающий. Своего рода суперфинал счастливчиков. И вот тут-то надо включить все способности".

© Sputnik / Томас Тхайцук Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина

Сам ролик рассказывает о том, как молодой человек, преодолев множество препятствий, устраивается на очень хорошую работу. В общем-то, для Дэвида эта история – автобиографична.

В Абхазии Дэвид время от времени выступает на сцене и надеется, что так будет и в дальнейшем. Молодой актер задействован в постановке "Игрока" Достоевского в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

"Абхазию я очень люблю, - говорит Дэвид. – Там живет моя семья. Но родился-то я – в Москве. Это уже потом я закончил в Абхазии одиннадцатый класс и именно там попал в театральный набор, который определил выбор моего жизненного пути".

Московский зритель может увидеть Дэвида и других абхазских актеров в спектакле "Вечер в Сорренто" по И.С. Тургеневу в театре "Апарте" уже в апреле.

© Foto / из архива Дэвида Пилия Дэвид Пилия

Лев Малишава: Джигарханян не любит новые лица

Еще один выпускник абхазской студии Лев Малишава сейчас ожидает телепремьеры. Примерно в мае (точно пока не известно) на Первом канале выйдет четырехсерийный мини-сериал "Жди меня", где Лев сыграл небольшую, но яркую роль.

"Изначально планировалось, что я буду играть молодого мальчика-клоуна – это одна из главных ролей, - рассказывает Малишава. - Но сценарий был переписан, и моя роль из него исчезла. Меня, как сказали, терять не хотели, и дали мне новую роль".

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Еще во время учебы на Льва Малишава обратил внимание московский драматический театр Армена Джигарханяна. Произошло это так. В Щукинском институте все студенты время от времени показывают спектакли. На них ходят не только праздные зрители, но и сотрудники ведущих театров, которые приглядываются к потенциальным актерам для своих трупп. На представителей театра Джигарханяна произвело впечатление, как Лев отработал в спектакле "Вечер в Сорренто".

© Sputnik / Томас Тхайцук Класс-концерт студентов абхазской студии Театрального института имени Б.Щукина

О том, чтобы поехать работать в Абхазию, Лев, конечно, думает. У него уже был разговор с генеральным директором РУСДРАМа Ираклием Хинтба.

"У меня были амбиции по поводу режиссуры, - признается артист. - Но без образования мне такую возможность дать не могли. К тому же, у меня появились проблемы со здоровьем, и я постоянно наблюдаюся в Москве. Я долго здесь живу, люблю этот город. Мне комфортно здесь живется, за исключением того, что в зимний период времени у меня случается мрачное настроение. Когда долго не настает весна, тяжело работать. Не то, чтобы я работаю плохо – даже лучше, чем обычно. Но это дается тяжело".

© Foto / из архива Льва Малишава Лев Малишава

В театре Джигарханяна Лев Малишава задействован в нескольких спектаклях. Он играет преступника в "Вожде краснокожих", Рикардо в "Филомене Мартурано", Грегорио в "Ромео и Джульетте", чертика – в "Сказках ученого кота". Также Лев будет скоро вводиться в спектакль "Королева красоты".

"Армен Борисович Джигарханян очень не любит новые лица, - рассказывает Лев. – На одной из репетиций меня попробовали в роли Муарона из "Кабалы святош". Об этом я узнал за ночь до репетиции. Пытался выучить текст. Но, естественно, не успел. На это Армен Борисович только развел руками и сказал: "Ну, что тут делать? Если артист текст не знает, то тогда все". На следующий день я пришел с выученным текстом. Армен Борисович увидел меня, подошел, прищурился и сказал: "Ну, что, сыночка, как твое настроение?" Я говорю: "Прекрасное!" Он ответил: "Вот так и надо. Давай, иди на сцену, работай".

Новая встреча с Джигарханяном – не за горами. Он, как говорит Лев, прекрасно себя чувствует и собирается прийти на премьеру.

"Я очень многим обязан театру Джигарханяна, - говорит Лев Малишава. - У меня есть небольшой акцент. Я могу "поджать" его на сцене, в более-менее спокойных ролях, но там, где мне приходится подключать темперамент, его сразу слышно. Из-за этого меня не брали в другие труппы. А театр Джигарханяна дал мне большой шанс. Я живу в предоставленном театром жилье. А жилплощадь в Москве - большая проблема".

Елена Одинцова: санкции не предусмотрены

За успехами выпускников абхазской студии внимательно следят наставники. Руководитель абхазской студии в Институте имени Щукина Елена Одинцова – в курсе всех их успехов и новостей.

"Дэвид Пилия во время учебы проявил себя как очень яркий, способный человек, - говорит Елена Одинцова. - Он играл совершенно разных персонажей. Справлялся и с комическими ролями, и с образами отрицательных героев. Я задействовала его в постановке пьесы "Псалмы августа" Трейси Леттса, которую делала с выпускниками, у него там достаточно яркая роль. В рекламе он тоже очень хорошо сыграл".

© Foto / из архива Дэвида Пилия Дэвид Пилия

А вот с творческими успехами Льва Малишава наставнице пока не довелось познакомиться.

"Лев звал меня на постановки, в которых играет, но я пока не дошла до театра Джигарханяна, - говорит Одинцова. - Надо будет посмотреть Льва. И он тоже будет играть в "Вечере в Сорренто" в апреле. У него там хорошая роль".

Тот факт, что не все выпускники абхазской студии, призванные усилить труппы театров республики, остались дома, конечно, по мнению наставницы, тревожный симптом.

"Учила всех Россия, - говорит Елена Одинцова. - По крайней мере, финансирование было российским. Были заключены договоры, по которым после окончания учебы выпускники обязаны отработать какое-то время в своих театрах. Но в этих договорах не было предусмотрено санкций, если человек не вернется. И, кроме того, как я понимаю, никто не требовал от выпускников соблюдения этих договоров. Вот Аманда Кварацхелия пришла в Абхазский театр, поработала там немножко и сказала: "Поеду в Тверь". Ее спокойно отпустили. Абхазские руководители считают, что это – нормально. Они же не могут насильно человека у себя держать".

Выпускники, по словам наставницы, на родине попали в достаточно сложную ситуацию. Вроде бы и работать готовы. А фактически работы нет.

"Хорошо, что Ираклий Ревазович Хинтба взял многих под свое крыло, - говорит Елена Одинцова. – Я думаю, что с некоторыми выпускниками у руководителей театров еще как-то чисто по-человечески не сложилось. Театр вообще – вещь субъективная".