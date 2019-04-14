Ученики вокальной студии "Унисон" взяли Гран-при и первые места на фестивале в Москве

Первый международный конкурс-фестиваль "Кремлевские звезды" проходил в Москве 13 и 14 апреля.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Ученики гудаутской вокальной студии "Унисон" взяли Гран-при и первые места на фестивале в Москве, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель и педагог студии Астанда Тарба.

"От нашей студии в этом конкурсе участвовали четыре девочки и трое из них заняли первые места: девятилетние Николь Сангулия и Софья Арсалия разделили между собой первое место в своей возрастной категории, пятнадцатилетняя Алена Пимпия тоже стала первой. Гран-при завоевала десятилетняя Милана Гунба", - сказала Тарба.

Как рассказала Тарба, воспитанники вокальной студии "Унисон" ранее участвовали на ежегодном конкурсе "Молодые голоса" в Сухуме и заняли первые места. На них обратил внимание организатор республиканского конкурса, директор Центра народного творчества Абхазии Нури Кварчия, который входит в состав жюри "Кремлевские звезды".

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"Он пригласил нас принять участие в этом конкурсе и, конечно, девочки с удовольствием согласились. Мы благодарим Нури Кварчия за это", - рассказала Тарба.

Вокальная студия "Унисон" была открыта в 2015 году. За это время воспитанники этой студии неоднократно становились лауреатами в различных местных и российских фестивалей.