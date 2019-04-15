Нефильтрованный базар: будни Гудаутского рынка

Сария Кварацхелия, Sputnik
Джульетта сидит за полупустым прилавком с вещами. Аккуратно перелистывает долговую тетрадь. С нахмуренными бровями выдыхает: "Восемьдесят тысяч".
Обычная история на Гудаутском рынке. Весной торговцы на барахолке переживают совсем не лучшие времена. Но им ничего не остается, кроме того как дать в долг вещи или держать, пока они не выцветут. Но здесь предпочитают первое. Так хоть есть надежда, что месяца через два клиент все же заплатит.
Но не все торговцы выдерживают. Многие, так и не дождавшись денег и клиента, уходят с рынка.
Полупустые прилавки – красноречивое свидетельство того, что денег у людей действительно нет.
"В общем, жизнь на нашем рынке несносная. Посмотрите вокруг, нет покупателя, прилавки пустые, продавцы тоже постепенно уходят. Это называется "как хотите выкарабкивайтесь", – сетует Джульетта, оторвавшись от тетрадки и мыслей. – Уже два месяца не могу ездить за товаром, денег нет, а долги не возвращают. Вот, посмотрите на лица людей, все крайне удручены, подавлены, это не от хорошей жизни. Иногда задумываюсь, и становится страшно за наше будущее. Кажется, какая-то безысходность".
На вопрос о том, сколько в день зарабатывает, Джульетта отвечает лишь безнадежной улыбкой. Бывает и по пять дней сидит без прибыли.
У Джульетты на попечении двое студентов и маленький внук. Приходится оплачивать учебу сына и невестки и воспитывать ребенка. Институт только на одного студента в год обходится 40 тысяч рублей. А еще надо на проезд и карманные расходы.
Единственный доход – от рынка. Но и он последние два месяца практически не приносит прибыли.
"Людей на рынке мало. Да, каждый год весной сложно было, торговли меньше, чем в остальное время года. Но никогда так сложно не было, как в этом году. Если и в следующем году так будет, то даже не знаю, как и на что нам жить", – разводит руками женщина.
Несмотря на отсутствие клиента, Джульетта, как и другие "постояльцы" Гудаутского рынка, все же уповает на летний сезон. Будет турист – будут и деньги.
Бойкое место
- Уа бзиала шаабеит (Добро пожаловать – прим.) – с улыбкой встречает женщина у сырного прилавка и сразу речитативом выдает цены на всю свою продукцию.
Все домашнее, заверяет торговка, и в качестве доказательства надрезает на сулугуне кусочек и дает на пробу.
Конкуренция на продуктовом базаре жесткая. Каждый торговец пытается привлечь спешащего мимо клиента. Но на удивление делают они это не привлекательными ценами, а красным словцом. Цены же у всех одинаковые.
Торговцы на Гудаутском рынке крайне темпераментные. Они неожиданно вспыхивают, словно пламя, и громко начинают обсуждать главную тему: как точки вокруг рынка забирают клиентов.
"Не хотите узнать, как у аурыс (русская – прим.) дела? – из общего гомона раздаются обращенные к нам слова 74-летней Валентины Алексеевны. – Я настоящий, натурализованный аурыс".
Валентина Алексеевна живет в Аацы. Одна. Каждые два дня приезжает на Гудаутский рынок, где реализует свой натуральный товар – сыр, молоко и яйца. Все домашнее. Женщина сама выращивает и коров, и кур, и индюшек. Раньше был даже буйвол. Но недавно продала. На мясном рынке сразу сбыла с рук.
"У меня обыкновенное хозяйство, как у всех людей. Держу четыре коровы и телят, кур и индюшек. Сюда приезжаю через день. Сегодня принесла с собой пять штук первого сыра. Уже один продала, получилось кило 700 грамм - на 510 рублей. Аурысы могут работать", – довольно улыбается она.
Валентина Алексеевна, как и все торговки на рынке, жалуется на отсутствие покупателей. С каждым годом все хуже и хуже, даже летом.
"Раньше и отдыхающих больше было. Я редко стояла час. Все сразу разбирали. Людей нет", – сетует она.
К ее заботам добавилась еще одна. Последнее время Валентине Алексеевне вместе с соседями приходится бороться за свое место. Торговцев сыром хотят согнать к мясникам. Но, по мнению Валентины Алексеевны, это не только абсолютная потеря клиента, которого и так практически нет, но и нарушение санитарных норм.
"Здесь сняли полки, хотели отобрать у нас места и сделать магазин. Нас хотят согнать в мясной отдел, где нет торговли. Но дело даже не в торговле, как можно держать мясо рядом с молочной продукцией? – недоумевает Валентина Алексеевна. – Особенно летом. Запах впитывается. Мясо еще помоешь, сваришь или пожаришь - и нормально. А с сыром-то что? Сыр помоешь, все равно запах остается. Это против санитарных норм".
Без обмана
Недалеко от сырных прилавков привлекают внимание старые советские металлические весы. Таких на рынке ни у кого уже не найдешь. Возле прилавка с весами возится торговец яблоками Шуля Халваш из села Джирхуа. Шуля не похож на всех продавцов на рынке. Он не заверяет, что у него самый лучший товар.
Мужчина сразу признается, он перекупщик. Яблоки берет оптом и продает с небольшой наценкой, а иногда и без - потому как не берут.
Часто торговцы любой ценой пытаются сбыть товар, нередко даже обсчитывают. Но в случае с Шулей все не так. Его покупатели всегда в плюсе.
"Если у меня берут килограмм яблок, то я добавляю сверху грамм на 200-300", – улыбается продавец.
Шуля таким образом зарабатывает на хлеб. В хорошие дни его прибыль составляет 50-70 рублей. Рынок – его единственный доход, хоть и маленький.
Абхазскую пенсию размером в 500 рублей торговец яблоками не получает уже три месяца, так как не оформил абхазский паспорт нового образца, а российскую и вовсе не смог оформить из-за отсутствия паспорта.
"Российскую не смог оформить. Хотя у меня есть стаж. 25 лет работал на Советский Союз", – добавляет он с досадой.
"Уличные" точки
У выхода с базара, под открытым небом на невысоких деревянных лавочках без спинки сидят сельчане со своей продукцией - зеленью, яйцами, курами.
"Это все, что я выращиваю, не украла же, — шутит Зуля Куланба из Отхары. — Продаем на том месте, которое подворачивается. Когда дождь начинается, мы быстро собираем свой груз и идем под навес. А что делать? Никто домой деньги не принесет, если ты ничего не делаешь".
Живой товар пользуется спросом. Чаще всего кур берут для праздничного или поминального стола.
Территория рынка продолжает расползаться дальше: вокруг базара, у самой дороги, как грибы после дождя, вырастают "уличные" точки с фруктами и овощами.
Для покупателя прилавки у дороги удобные. Зачем заходить на рынок, если можно купить и то и другое, не выходя из машины.
Но несмотря на хорошую торговлю, и здесь свои проблемы. И главная — это дорога, точнее ее отсутствие. В рамках Инвестпрограммы улицу 4 Марта, которая проходит через рынок, перерыли, чтобы проложить новые водопроводную сеть и ливневую. Но асфальт здесь так и не появился.
И вот уже больше года торговцам каждый день приходится дышать пылью, поднимаемой проезжающими машинами.
"Еще в прошлом году обещали асфальт проложить, но до сих пор ждем. Здесь собирается пыль, мы этим дышим. Невозможно здесь стоять в солнечный день. Мы уже и дождю радуемся. Здесь везде камни, когда машины проезжают, часто камни отскакивают из-под колес. Так у соседки витрину разбили, а недавно камень попал даже в одну женщину, она с ушибами попала в больницу. Вот так и работаем с угрозой для жизни", — жалуются торговцы.
В РУП "Абхазавтодор" рассказали корреспонденту Sputnik, что асфальтирование улицы 4 Марта пришлось перенести на 2019 год из-за того, что затянулись работы по проведению водопровода и ливневой канализации. Но обещали завершить работы до середины мая.