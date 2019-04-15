Нефильтрованный базар: будни Гудаутского рынка

О том, как живет Гудаутский рынок, почему торговля "идет мимо", о чем говорят долговые тетради и кто на самом деле зарабатывает деньги, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Джульетта сидит за полупустым прилавком с вещами. Аккуратно перелистывает долговую тетрадь. С нахмуренными бровями выдыхает: "Восемьдесят тысяч".

Обычная история на Гудаутском рынке. Весной торговцы на барахолке переживают совсем не лучшие времена. Но им ничего не остается, кроме того как дать в долг вещи или держать, пока они не выцветут. Но здесь предпочитают первое. Так хоть есть надежда, что месяца через два клиент все же заплатит.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джульетта, как и другие "постояльцы" Гудаутского рынка, уповают на летний сезон

Но не все торговцы выдерживают. Многие, так и не дождавшись денег и клиента, уходят с рынка.

Полупустые прилавки – красноречивое свидетельство того, что денег у людей действительно нет.

"В общем, жизнь на нашем рынке несносная. Посмотрите вокруг, нет покупателя, прилавки пустые, продавцы тоже постепенно уходят. Это называется "как хотите выкарабкивайтесь", – сетует Джульетта, оторвавшись от тетрадки и мыслей. – Уже два месяца не могу ездить за товаром, денег нет, а долги не возвращают. Вот, посмотрите на лица людей, все крайне удручены, подавлены, это не от хорошей жизни. Иногда задумываюсь, и становится страшно за наше будущее. Кажется, какая-то безысходность".

На вопрос о том, сколько в день зарабатывает, Джульетта отвечает лишь безнадежной улыбкой. Бывает и по пять дней сидит без прибыли.

У Джульетты на попечении двое студентов и маленький внук. Приходится оплачивать учебу сына и невестки и воспитывать ребенка. Институт только на одного студента в год обходится 40 тысяч рублей. А еще надо на проезд и карманные расходы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Весной людей на рынке меньше чем в остальные времена года

Единственный доход – от рынка. Но и он последние два месяца практически не приносит прибыли.

"Людей на рынке мало. Да, каждый год весной сложно было, торговли меньше, чем в остальное время года. Но никогда так сложно не было, как в этом году. Если и в следующем году так будет, то даже не знаю, как и на что нам жить", – разводит руками женщина.

Несмотря на отсутствие клиента, Джульетта, как и другие "постояльцы" Гудаутского рынка, все же уповает на летний сезон. Будет турист – будут и деньги.

Бойкое место

- Уа бзиала шаабеит (Добро пожаловать – прим.) – с улыбкой встречает женщина у сырного прилавка и сразу речитативом выдает цены на всю свою продукцию.

Все домашнее, заверяет торговка, и в качестве доказательства надрезает на сулугуне кусочек и дает на пробу.

Конкуренция на продуктовом базаре жесткая. Каждый торговец пытается привлечь спешащего мимо клиента. Но на удивление делают они это не привлекательными ценами, а красным словцом. Цены же у всех одинаковые.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прилавок торговцев сыром

Торговцы на Гудаутском рынке крайне темпераментные. Они неожиданно вспыхивают, словно пламя, и громко начинают обсуждать главную тему: как точки вокруг рынка забирают клиентов.

"Не хотите узнать, как у аурыс (русская – прим.) дела? – из общего гомона раздаются обращенные к нам слова 74-летней Валентины Алексеевны. – Я настоящий, натурализованный аурыс".

Валентина Алексеевна живет в Аацы. Одна. Каждые два дня приезжает на Гудаутский рынок, где реализует свой натуральный товар – сыр, молоко и яйца. Все домашнее. Женщина сама выращивает и коров, и кур, и индюшек. Раньше был даже буйвол. Но недавно продала. На мясном рынке сразу сбыла с рук.

© Sputnik / Томас Тхайцук Валентина Алексеевна из села Аацы

"У меня обыкновенное хозяйство, как у всех людей. Держу четыре коровы и телят, кур и индюшек. Сюда приезжаю через день. Сегодня принесла с собой пять штук первого сыра. Уже один продала, получилось кило 700 грамм - на 510 рублей. Аурысы могут работать", – довольно улыбается она.

Валентина Алексеевна, как и все торговки на рынке, жалуется на отсутствие покупателей. С каждым годом все хуже и хуже, даже летом.

"Раньше и отдыхающих больше было. Я редко стояла час. Все сразу разбирали. Людей нет", – сетует она.

К ее заботам добавилась еще одна. Последнее время Валентине Алексеевне вместе с соседями приходится бороться за свое место. Торговцев сыром хотят согнать к мясникам. Но, по мнению Валентины Алексеевны, это не только абсолютная потеря клиента, которого и так практически нет, но и нарушение санитарных норм.

"Здесь сняли полки, хотели отобрать у нас места и сделать магазин. Нас хотят согнать в мясной отдел, где нет торговли. Но дело даже не в торговле, как можно держать мясо рядом с молочной продукцией? – недоумевает Валентина Алексеевна. – Особенно летом. Запах впитывается. Мясо еще помоешь, сваришь или пожаришь - и нормально. А с сыром-то что? Сыр помоешь, все равно запах остается. Это против санитарных норм".

Без обмана

Недалеко от сырных прилавков привлекают внимание старые советские металлические весы. Таких на рынке ни у кого уже не найдешь. Возле прилавка с весами возится торговец яблоками Шуля Халваш из села Джирхуа. Шуля не похож на всех продавцов на рынке. Он не заверяет, что у него самый лучший товар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шуля Халваш из села Джирхуа

Мужчина сразу признается, он перекупщик. Яблоки берет оптом и продает с небольшой наценкой, а иногда и без - потому как не берут.

Часто торговцы любой ценой пытаются сбыть товар, нередко даже обсчитывают. Но в случае с Шулей все не так. Его покупатели всегда в плюсе.

"Если у меня берут килограмм яблок, то я добавляю сверху грамм на 200-300", – улыбается продавец.

Шуля таким образом зарабатывает на хлеб. В хорошие дни его прибыль составляет 50-70 рублей. Рынок – его единственный доход, хоть и маленький.

Абхазскую пенсию размером в 500 рублей торговец яблоками не получает уже три месяца, так как не оформил абхазский паспорт нового образца, а российскую и вовсе не смог оформить из-за отсутствия паспорта.

"Российскую не смог оформить. Хотя у меня есть стаж. 25 лет работал на Советский Союз", – добавляет он с досадой.

"Уличные" точки

У выхода с базара, под открытым небом на невысоких деревянных лавочках без спинки сидят сельчане со своей продукцией - зеленью, яйцами, курами.

"Это все, что я выращиваю, не украла же, — шутит Зуля Куланба из Отхары. — Продаем на том месте, которое подворачивается. Когда дождь начинается, мы быстро собираем свой груз и идем под навес. А что делать? Никто домой деньги не принесет, если ты ничего не делаешь".

Живой товар пользуется спросом. Чаще всего кур берут для праздничного или поминального стола.

Территория рынка продолжает расползаться дальше: вокруг базара, у самой дороги, как грибы после дождя, вырастают "уличные" точки с фруктами и овощами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уличные точки гудаутского рынка, с фруктами и овощами

Для покупателя прилавки у дороги удобные. Зачем заходить на рынок, если можно купить и то и другое, не выходя из машины.

Но несмотря на хорошую торговлю, и здесь свои проблемы. И главная — это дорога, точнее ее отсутствие. В рамках Инвестпрограммы улицу 4 Марта, которая проходит через рынок, перерыли, чтобы проложить новые водопроводную сеть и ливневую. Но асфальт здесь так и не появился.

И вот уже больше года торговцам каждый день приходится дышать пылью, поднимаемой проезжающими машинами.

© Sputnik / Томас Тхайцук После работ по проведению водопровода, асфальт на улице так и не положили

"Еще в прошлом году обещали асфальт проложить, но до сих пор ждем. Здесь собирается пыль, мы этим дышим. Невозможно здесь стоять в солнечный день. Мы уже и дождю радуемся. Здесь везде камни, когда машины проезжают, часто камни отскакивают из-под колес. Так у соседки витрину разбили, а недавно камень попал даже в одну женщину, она с ушибами попала в больницу. Вот так и работаем с угрозой для жизни", — жалуются торговцы.

В РУП "Абхазавтодор" рассказали корреспонденту Sputnik, что асфальтирование улицы 4 Марта пришлось перенести на 2019 год из-за того, что затянулись работы по проведению водопровода и ливневой канализации. Но обещали завершить работы до середины мая.