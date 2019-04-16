Танцоры из Абхазии стали победителями чемпионата по брейк-дансу в Адлере

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Танцоры из команды "Apsny Crew" Евдокия Авидзба и Абазг Хет-оглы взяли первое и второе место на чемпионате по брейк-дансу "COMIX BATTLE" в Адлере, сообщил Sputnik руководитель команды Джамал Тачулия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Apsny Crew (@apsny_crew_breakingschool) 15 Апр 2019 в 12:05 PDT

В чемпионате приняли участие 44 участника из регионов и городов России, которые занимаются брейк-дансом не больше года. Танцоры из Абхазии успешно прошли отборочные туры и встретились друг с другом в финальном батле.

"Конкуренция была довольно сильной. Честно говоря, я был удивлен, что наши ребята попали даже в финал, не говоря уже о победе, так как они занимаются брей-дансом всего четыре месяца", – рассказал Тачулия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Apsny Crew (@apsny_crew_breakingschool) 2 Апр 2019 в 12:07 PDT

"Apsny Crew" – первая брейк-данс школа в Абхазии. Она была открыта в 2009 году, в школу поступают дети с пяти лет и после пяти лет обучения получают диплом об ее окончании. Каждое учебное полугодие молодые танцоры сдают зачеты и экзамены по определенным танцевальным движениям брейк-данса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Apsny Crew (@apsny_crew_breakingschool) 1 Апр 2019 в 11:47 PDT

За время существования школы было организовано пять чемпионатов, три из которых были международными. В 2014 году чемпионат по брейк-дансу Абхазии посетили судья из Москвы и опытные танцоры. В 2017 году Чемпионат по брейкингу "Bang battle pro" с участием 70 танцоров из Абхазии и России прошел во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме.

В 2018 году участница команды Мадина Кутелия стала лауреатом II степени Открытого регионального фестиваля Hip-Hop культуры. Также танцоры "Apsny Crew" заняли второе место в III фестивале уличных стилей "Южная столица" в Сочи.