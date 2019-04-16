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Урок брейк-данса в сухумской школе

Танцоры из Абхазии стали победителями чемпионата по брейк-дансу в Адлере

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Чемпионат по брейк-дансу "COMIX BATTLE" прошел в Адлере 14 апреля.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Танцоры из команды "Apsny Crew" Евдокия Авидзба и Абазг Хет-оглы  взяли первое и второе место на чемпионате по брейк-дансу "COMIX  BATTLE" в Адлере, сообщил Sputnik руководитель команды Джамал Тачулия.

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Публикация от Apsny Crew (@apsny_crew_breakingschool)

В чемпионате приняли участие 44 участника из регионов и городов России, которые занимаются брейк-дансом не больше года. Танцоры из Абхазии успешно прошли отборочные туры и встретились друг с другом в финальном батле.

"Конкуренция была довольно сильной. Честно говоря, я был удивлен, что наши ребята попали даже в финал, не говоря уже о победе, так как они занимаются брей-дансом всего четыре месяца", – рассказал Тачулия.

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Публикация от Apsny Crew (@apsny_crew_breakingschool)

"Apsny Crew" – первая брейк-данс школа в Абхазии. Она была открыта в 2009 году, в школу поступают дети с пяти лет и после пяти лет обучения получают диплом об ее окончании. Каждое учебное полугодие молодые танцоры сдают зачеты и экзамены по определенным танцевальным движениям брейк-данса.

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Публикация от Apsny Crew (@apsny_crew_breakingschool)

За время существования школы было организовано пять чемпионатов, три из которых были международными. В 2014 году чемпионат по брейк-дансу Абхазии посетили судья из Москвы и опытные танцоры. В 2017 году Чемпионат по брейкингу "Bang battle pro" с участием 70 танцоров из Абхазии и России прошел во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме.

В 2018 году участница команды Мадина Кутелия стала лауреатом II степени Открытого регионального фестиваля Hip-Hop  культуры. Также танцоры "Apsny Crew" заняли второе место в III фестивале уличных стилей "Южная столица" в Сочи.

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