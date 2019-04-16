Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 апреля

В среду 17 апреля погода Черноморского побережья Абхазии, окажется под влиянием юго-восточной окраины холодного скандинавского антициклона и теплого сектора южного циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В среду 17 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром преимущественно без осадков, возможен туман, днем и вечером, из-за перепадов атмосферного давления - дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7°С+12°С, днем +11°С+16°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.