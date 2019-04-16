Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 апреля

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В среду 17 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром преимущественно без осадков, возможен туман, днем и вечером, из-за перепадов атмосферного давления - дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С+12°С, днем +11°С+16°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.