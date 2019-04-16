21:12 16 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.24
  • EUR72.65
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (75)
61 0 0

В среду 17 апреля погода Черноморского побережья Абхазии, окажется под влиянием юго-восточной окраины холодного скандинавского антициклона и теплого сектора южного циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В среду 17 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром преимущественно без осадков, возможен туман, днем и вечером, из-за перепадов атмосферного давления -  дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7°С+12°С,  днем +11°С+16°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (75)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На любителя: самые жуткие туристические места мира
Необычное путешествие: в Китае можно полетать на параплане со своим псом
Генно-модифицированные продукты: как распознать

Соцсети

Sputnikabkhazia