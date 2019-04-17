Министр культуры призвала все музеи Абхазии присоединиться к акции "Ночь в музее"

Международная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая 2019 года в пятый раз.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Принять участие в акции "Ночь в музее", которая пройдет 18 мая, призвала все частные, городские и общественные музеи министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия на пресс-конференции на АГТРК в среду 17 апреля.

"Одни и те же музеи участвуют в этой акции, я призываю присоединиться к ней общественные, частные и городские музеи. Суть этого мероприятия в том, чтобы открыть дверь для всех, кто хочет прийти. Мы окажем информационную поддержку. Она очень интересная, и мы знаем, сколько тысяч человек в эту ночь посещают наши музеи", - отметила Арсалия.

Впервые "Ночь в музее" прошла в 2015 году в Государственном музее. Уже в 2016 году к ней присоединились еще два музея.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.