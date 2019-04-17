Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 апреля

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. В четверг 18 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, ночью умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, возможна гроза, во второй половине дня, ближе к вечеру, осадки прекратятся, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление пониженное, 762 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6°С+11°С, днем +9°С+14°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.