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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 апреля

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (76)
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В четверг 18 апреля погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. В четверг 18 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, ночью умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, возможна гроза, во второй половине дня, ближе к вечеру, осадки прекратятся, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление пониженное, 762 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6°С+11°С, днем +9°С+14°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (76)
Теги:
погода в Абхазии


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