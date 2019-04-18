СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Российские военные в Абхазии напишут "Диктант Победы" в рамках Всероссийской исторической акции, приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Отмечается, что на территории соединения в день написания диктанта 7 мая будут организованы площадки, на которых любой желающий сможет проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Всего планируется задействовать до двух тысяч человек.

Участникам акции предстоит ответить на двадцать вопросов за один час. Вопросы в анкетах будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе и другим темам.