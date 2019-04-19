Министр экономики Сирии: абхазская диаспора ускоряет развитие двусторонних отношений

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба 19 апреля провел встречу с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем на полях V Ялтинского международного экономического форума в Республике Крым.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В Сирии проживает большая абхазская диаспора, что ускоряет развитие отношений между странами, сказал министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самер Халиль на встрече с министром экономики Абхазии Адгур Ардзинба, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посол Хаддад: Сирия и Абхазия работают над открытием диппредставительств

"У нас проживает большая абхазская диаспора. Данный фактор ускоряет развитие наших отношений. И мы надеемся, что такое развитие будет не только в области политики и экономики, но и в других областях", - сказал Мухаммед Самер Халиль.

Его абхазский коллега Адгур Ардзинба отметил, что главной задачей является создание условия для бизнеса между Абхазией и Сирией.

"Знаю, что на уровне торгово-промышленных палат идет большая работа. И в ближайшее время, я думаю, мы сможем говорить уже о конкретных цифрах торговых отношений между нашими странами", - подчеркнул министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Он напомнил, что ровно год назад в Крыму Абхазия и Сирия обсуждали перспективу выстраивания двусторонних экономических отношений. Уже в сентябре прошлого года страны подписали Соглашение о беспошлинном режиме торговли товарами.

Сирийский министр отметил, что у Абхазии и Сирии много схожих традиций и обычаев.

"Мы надеемся, что такое развитие будет не только в области политики и экономики, но и в других областях", - сказал Мухаммед Самер Халиль.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Власти Сирии заявили о развитии сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией

Он также проинформировал, что Соглашение о беспошлинной торговле ратифицировано Парламентом Сирии и уже вступило в силу. Министр экономики Абхазии подтвердил, что и с абхазской стороны выполнены все необходимые процедуры и Соглашение ратифицировано парламентом республики.

"В рамках другого Соглашения, которое было подписано тоже в сентябре в Дамаске, уже создана абхазская часть рабочей группы, возглавить которую мне предоставлена честь", - добавил Ардзинба.

18 и 19 апреля делегация Министерства экономики Республики Абхазия во главе с Министром Адгуром Ардзинба принимает участие в работе V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в Республике Крым.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходит с 18 по 20 апреля. Организаторы ожидают более 3 тысяч участников из порядка 100 стран мира.