Парламент изменил категорию земли под строительство полигона ТБО в Гулрыпше

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за отведение земельного участка в селе Кацикыт Гулрыпшского района под мусорный полигон на заседании сессии Народного собрания в понедельник 22 апреля.

"Мы дали согласие на перевод земельного участка в селе Кацикыт Гулрыпшского района из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в "земли промышленности, транспорта, связи, обороны, иного специального назначения" для последующего создания полигона твердых бытовых отходов", - рассказал депутат Парламента Абхазии Астамур Тарба.

Он добавил, что перед тем как принять решение, члены профильного комитета выезжали на место для осмотра этого земельного участка.

Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района в марте 2019 года. Средства для строительства нового мусорного полигона – 120 миллионов рублей - заложены в Инвестиционную программу развития Абхазии на 2020-2022 годы.

© Sputnik Акоп Кущян Строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе начнется в 2019 году

В апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате 12 апреля 2019 года глава Сухума Адгур Харазия и глава Галского района Тимур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы республики стали вывозить в Галский район до открытия полигона в Гулрыпше.

Руководство страны 11 апреля приняло решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года. До этого времени должен быть построен и введен в эксплуатацию полигон для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям.

Ранее также сообщалось, что работы по строительству полигона, включая проведение экологических, геодезических, гидрологических, гидрометеорологических и геологических изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, потребуют около шести месяцев.