Четыре этажа сюрпризов: "Библионочь" накрыла Нацбиблиотеку Абхазии

В третий раз в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир прошла акция "Библионочь". О том, что предлагали посетителям и чем их развлекали, какие вопросы задавали "Самым умным" и какими сладостями угощали, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Сладости и церемония открытия

В холле Национальной библиотеки расположились умельцы, которые представили свою продукцию ручной работы на ярмарке продаж – это изделия из ленты, трикотаж, пасхальные подарки и сладости, мимо которых не смог пройти не только я, но и министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, которую угостили шоколадной конфетой с лавандой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перевернутая страница: как живет Нацбиблиотека спустя год после открытия

Астанда Аджинджал делает шоколадные конфеты в домашних условиях, и сладости ее не простые, а дорогие. Килограмм этих конфет обойдется покупателю от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей.

"Все эти конфеты называются корпусными, так как в них лежит жидкая начинка. Есть начинки из лаванды, клубники, мяты, с кокосовым молоком, карамель с маракуйей, орехами. Шоколад бельгийский натуральный, стоит он очень дорого. Поэтому конфеты сами тоже не дешевые", - рассказала Астанда и добавила, что реализует свою продукцию в основном через заказы в интернете.

Выглядело все очень аппетитно, но для достоверности нужно было убедиться, действительно эти конфеты настолько вкусные. Астанда предложила попробовать конфеты с лавандой. Как сладкоежка со стажем, уверенно могу сказать, что они было просто бесподобны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Астанда Аджинджал делает шоколадные конфеты в домашних условиях

Хатуна Квасия украшает плетеные корзины к праздникам и вручную изготавливает венки, коробочки для куличей, конфет или еще каких-либо полезных вещей. Свои работы она никогда раньше не продавала, в основном дарила.

"На оформление уходит много времени, сначала надо все заранее продумать, как это будет выглядеть. Я не замечаю, как летит время, когда этим занимаюсь. Обычно я дарю их, но сегодня решила попробовать продать", - призналась Квасия.

Церемония открытия "Библионочи" прошла на втором этаже. Посетителей и сотрудников библиотеки с праздником поздравила министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Она отметила, что подобные акции воспитывает любовь к книгам и чтению, особенно среди подрастающего поколения.

На правах хозяина присутствующих поприветствовал директор Нацбиблиотеки Борис Чолария, который попросил поднять руки, кто впервые пришел в это место. Таких было не так много, в основном дети.

"Значит, у нас прибавляются друзья. Здесь спрятана удивительная информация, которая поднимет ваш образовательный уровень, и вы станете замечательными людьми с высоким интеллектом, что вам непременно пригодится в будущем", - напутствовал Чолария молодых гостей библиотеки.

© Sputnik / Томас Тхайцук В этот день для посетителей библиотеки прошел мини-концерт "Волшебный мир сцены"

Виолетта Иванба отдала более шестидесяти лет своей жизни работе в Национальной библиотеке, и акцию эту она называет праздником книги и никак иначе.

"Книга – это наша жизнь. Хочу поблагодарить Национальную библиотеку за то, что они проводят эту акцию уже несколько лет подряд, это уже стало традицией", - сказала она.

Театр и умники

Под руководством профессионального художника из Сухума Екатерины Гуськовой в стенах библиотеки прошел мастер-класс по живописи для детей. Решили нарисовать маску Арлекина. Девочки с красивым именем Мариетта была одной из тех, кто впервые рисовал такую маску и, по ее словам, ничего сложного в этом нет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Для интеллектуалов провели игру-викторину "Самый умный"

В мае в Сухуме откроется арт-студия "Мухус", и в преддверии этого события преподаватели студии Оксана Барзания и Аида Аджба представили свои работы на обозрение.

"Мы раздаем буклеты, общаемся с людьми. Планируем открыться в первых числах мая", - сказала Аида Аджба.

"Волшебный мир сцены" – так назвали организаторы акции мини-концерт для посетителей библиотеки в этот день. Открыли его воспитанники детской танцевальной студии "Путь танца". Детский театр "Три орешка" из Нового Афона выступил с получасовой комедийной постановкой о вредном и капризном короле, что вызвало смех не только среди детей, но и взрослых.

Целый танцевальный блок представил зрителям ансамбль "Золушка", а молодые певцы из Гулрыпша, Очамчыры и поселка Дранда продемонстрировали свои вокальные данные. Завершил вечер детский Абхазский драматический театр "Нарт", воспитанники которого показали гостям акции небольшие отрывки из спектаклей и прочли стихотворения на абхазском языке.

Большое внимание на "Библионочи" уделили теме театра. В одном из фойе прошла фотовыставка "Заслуженные артисты Абхазии", где также представили костюмы со спектакля режиссера Нелли Эшба "Али-Бей", сшитые в студии московского театра МХАТ. Все это было предоставлено Абхазским драматическим театром по просьбе Национальной библиотеки.

Писатель Анзор Мукба рассказал гостям акции об истории зарождения и развития Абхазского драматического театра. Он поделился тем, с чего начинался Абхазский театр, какие проблемы он испытывал и как достиг своего профессионального уровня.

Было чем себя занять и интеллектуалам. Для них провели игру-викторину "Самый умный". За это звание боролись две команды, состоящие из студентов Абхазского госуниверситета – "Высшая лига" и "Афцырька" (осколок молнии - ред.). Случайным участником викторины стал корреспондент Sputnik.

"На двух руках десять пальцев. Сколько пальцев на десяти руках?" - прозвучал вопрос из раздела "логика". Ребята немного запутались в подсчетах и дали неверные ответы. Мой вариант "50" оказался правильным, за что получил специальный значок.

"Мы посещаем иностранный отдел библиотеки и нам предложили принять участие в этой игре. Мы с удовольствием согласились, потому что никогда раньше в подобных викторинах не участвовали", - поделилась Эвелина Горзолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Библионочь" прошла в Национальной библиотеке

Студенты филологического факультета абхазского языка и литературы узнали об игре "Самый умный" в литературном кружке. По словам членов этой команды, которые на тот момент вели в счете, они не пожалели о своем решении и получили удовольствие от викторины.

Для любителей кино состоялся показ семи короткометражных фильмов по мотивам новелл Михи Лакрба.

"Библионочь" в Национальной библиотеке Абхазии продлится до 23:00 понедельника 22 апреля.