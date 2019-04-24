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Фундук

Какалия: завершается первый этап лечения фундука в Абхазии

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В Абхазии
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На территории Абхазии более 15 тысяч гектаров насаждений ореха фундука.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершается первый этап лечения ореха фундука в Абхазии, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на совещании в Кабинете Министров в среду 24 апреля.

Проблемы с орехом
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Россельхозцентр" готов оказать помощь в лечении ореховых насаждений в Абхазии

"Это первый пилотный проект, мы будем лечить в этом году более четырех тысяч гектаров. По поручению премьер-министра мы ездили в Краснодар в марте, имели встречи с руководством администрации Краснодарского края, заключили договор по поставке препаратов для лечения ореха фундука", - подчеркнул министр.

Амиран Какалия рассказал, что специалисты из Краснодара приезжали в Абхазию со своей лабораторией, были проведены тренинги в трех районах страны.

"Есть намерение открыть лабораторию в Абхазии по ореху фундуку. Мы закончим трехкратное лечение в июне. Сейчас в Абхазии находятся специалисты из Краснодара, они осматривают территории ореховых насаждений которые уже полечили", - говорит министр.

Он напомнил, что из-за грибковых заболеваний урожая ореха фундука в 2018 году практически не было. От урожая ореха фундука зависит финансовое положение около десяти тысяч семей в республике, добавил министр. По его словам, на территории Абхазии более 15 тысяч гектаров насаждены орехом фундуком.

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