Депутат Парламента Алмас Джапуа намерен претендовать на пост главы Абхазии

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Депутат Парламента Алмас Джапуа будет баллотироваться на пост президента Абхазии, об этом он сказал корреспонденту Sputnik в среду 24 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изменены правила голосования на выборах в Абхазии

"5 апреля прошло расширенное заседание моей организации "Общее дело", на котором был поставлен вопрос о том, какую кандидатуру мы будет поддерживать или выдвигать на предстоящих президентских выборах. Организация решила без предварительного согласования кандидатур, путем тайного голосования определить кандидатуру. По результатам тайного голосования, подавляющим большинством было предложено именно мне выдвигаться в качестве представителя этой организации на выборах главы государства", - сказал Джапуа.

Джапуа отметил, что решение принял не сразу, и попросил коллег дать ему немного времени для раздумья, обсуждения этого предложения с семьей и родственниками. Окончательное решение он принял во вторник 23 апреля.

На новость о том, что Алмас Джапуа будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Абхазии, болезненнее всех отреагировала его мать, признался он.

"Для нее это было тяжелым событием, так как ей кажется, что это связано с большими рисками. Вдобавок к этому она знает, насколько сложна эта должность. В принципе, она категорически против этого. Члены семьи, хотя и поддержали меня, но для них это сложное событие", - сказал Джапуа.

Алмас Джапуа родился 4 июля 1979 года. Учился в Ростовском государственном экономическом университете на факультете национальной и мировой экономики. Ведет бизнес. С 2014 года депутат Народного Собрания Республики Абхазия. Женат. Отец троих детей.

Первым кандидатом на должность президента Абхазии, заявившим о намерениях баллотироваться, был Астамур Тарба. О своем решении он объявил 29 марта 2019 года.