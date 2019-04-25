Долг Родине: начался весенний призыв в Абхазскую армию

Исполняющий обязанности военного комиссара Абхазии Беслан Тарба и начальник учебного центра Минобороны Анри Барциц рассказали в интервью Sputnik о весеннем призыве в Абхазскую армию.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. На основании приказа президента республики и приказа министра обороны в районах Абхазии начали работу призывные комиссии для отбора молодых граждан и отправки их на военную службу, сказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности военного комиссара Абхазии Беслан Тарба.

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"С 23 апреля начала работать уже республиканская призывная комиссия для отправки молодого пополнения в Вооруженные силы Абхазии. Первую группу ребят отправили на действительную военную службу 23 апреля", - отметил Тарба.

При этом он добавил, что в некоторых районах Абхазии недостаточно врачей для работы в призывных комиссиях. "Поэтому по прибытии призывников в Сухум врачи республиканской призывной комиссии обследуют состояние их здоровья. Если есть какие-то жалобы на здоровье, мы отправляем призывников на дополнительное обследование в лечебные учреждения республики", - пояснил он.

Оценивая здоровье призывников, Беслан Тарба отметил, что часто встречается искривление носа.

"Этот вопрос быстро решается оперативным медицинским вмешательством, многие оттягивают, хочу обратиться к родителям, чтобы эту операцию проводили до призыва. Операцию могут провести и в нашем военном госпитале", - говорит исполняющий обязанности военного комиссара Абхазии.

Весенняя призывная кампания будет проходить до начала июля, сообщил он.

"Мы ждем студентов, которые оканчивают учебу, будь то в России или в Абхазии", - сказал Тарба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Призывник во время присяги в министерстве обороны Абхазии

Начальник учебного центра Минобороны Анри Барциц рассказал, что все призывники проходят подготовку по курсу молодого бойца.

"Конечно, мы сталкиваемся со многими проблемами, физическое состояние призывников оставляет желать лучшего. На мой взгляд, на физическое состояние влияет то, что начальная военная подготовка и уроки физкультуры в школах не на должном уровне", - считает он.

В планах Минобороны выезжать в школы, проводить пропагандистскую работу, так как для многих молодых людей пройти службу в армии неактуально. Однако каждый гражданин должен выполнять долг перед Родиной, не только на словах, но и на деле, подчеркнул Анри Барциц.

Сейчас в республике проходят плановые учения Минобороны Абхазии с российскими коллегами, у солдат Абхазской армии есть возможность ездить на боевой технике, применять в обучении современное вооружение, говорит он.

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Призывники проходят трехнедельную подготовку в учебном центре перед отправкой в военные части, сообщил Анри Барциц.

"Они проходят физическую, строевую, тактическую подготовку, знакомятся с военной службой, и в дальнейшем мы их распределяем по воинским частям и отдельным подразделениям. Перед этим новобранцы принимают военную присягу", - сказал Барциц.

Распределение новобранцев происходит по территориальному признаку, если призывник гудаутский, то он должен служить либо в Сухумском районе, либо в Очамчырском, и наоборот.