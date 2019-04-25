Из простого в золотое: как оригинально покрасить пасхальные яйца

Показываем, как легко и быстро покрасить яйца к Пасхе и отличиться оригинальностью.

За несколько дней перед Пасхой хозяйки приступают к покраске яиц. В каждой семье свои "секреты" и рецепты. Домохозяйка Эсма Пачулия предлагает легкий, быстрый и оригинальный способ.

Приступаем к варке яиц. На дно кастрюли кладем тарелку, чтобы яйца не потрескались. Заливаем яйца водой комнатной температуры, солим воду и варим на среднем огне в течение 15 минут.

Красим яйца. Для придания цвета можно использовать любые красители. Разбавьте краситель с водой (пропорции обычно написаны на упаковке красок). Когда яйца приобрели нужный цвет, дайте им остыть.

Декорировать яйца можно золотой и серебряной поталью, (тонкие листы сплавов или металлов, предназначенных для имитации золота или серебра. Поталь используют для отделки мебели и украшения предметов интерьера – ред.). Купить поталь можно в дизайнерских лавках или канцелярских магазинах.

Чтобы приклеить кусочки потали к яйцу можно использовать сок чеснока или белок. Для блеска слегка покройте яйца подсолнечным маслом.