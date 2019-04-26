Адгур Какоба: в Абхазию поступит 14 новых школьных автобусов

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. В течение ближайших двух месяцев в республику поступят 14 школьных автобусов, сказал в интервью Sputnik министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

"Большинство из них мы распределим по сельским школам, так как добираться до некоторых школ намного тяжелее из-за большого расстояния. Это, безусловно, облегчит нашу работу, так как дети и учителя, живущие в отдаленных районах, смогут вовремя приезжать в школу", - подчеркнул Какоба.

Кроме того, он напомнил, что учителя и воспитатели будут получать повышенную зарплату, от 10 до 35 процентов. Повышение заработных плат произошло с начала января 2019 года, пока учителя не получают увеличенную зарплату, однако суммы будут выплачены в течение года, сообщил он.

"Конечно, повышение заработных плат положительно сказывается на работе преподавателей", - заметил министр.

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Об увеличении заработных плат бюджетникам рассказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции 25 декабря 2018 года. Увеличение заработных плат касается образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер республики.