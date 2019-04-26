Минобразования Абхазии закупит школьную форму для малоимущих

Обязательное ношение ученической формы было введено в школах Абхазии с начала 2018/2019 учебного года.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Более тысячи ученических форм будет закуплено Минобразования Абхазии к новому учебному году для малоимущих семей, сказал в интервью радио Sputnik министр образования и науки Адгур Какоба.

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Он напомнил, что в начале 2018/2019 учебного года при помощи Кабинета Министров для семей со сложным финансовым положением было закуплено около 700 ученических форм.

"В этом году мы внесли в бюджет расходы, предусмотренные для семей с трудным социальным положением. Мы уже приняли запросы из районов республики на покупку ученических форм. Эта категория людей в основном проживает в селах Абхазии, и в этом году форм будет приобретено больше, более тысячи", - подчеркнул министр.

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В соответствии с приказом министра образования и науки Абхазии Адгура Какоба "О введении школьной формы и требованиях к внешнему виду учащихся" во всех средних общеобразовательных учреждениях Абхазии с сентября 2018 года было введено обязательное ношение формы. Форма состоит из юбки или брюк, жилета, пиджака, галстука.