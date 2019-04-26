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Кабинет министров

"Электронное правительство" появится в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия проходит в пятницу 26 апреля.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Разрабатывается программа "электронного правительства" в республике, сказал руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия на заседании в Кабинете Министров в пятницу 26 апреля.

"По поручению премьер-министра, было проведено несколько совещаний, пригласили представителей российских компаний, которые предложили свои услуги так называемой программы электронного правительства", - добавил он.

На первоначальном этапе готовится техническое задание, которое предполагает подключение к данной программе всех центральных органов госуправления.

"На первом этапе это все министерства в Абхазии, чтобы любой руководитель, премьер-министр, вице-премьер, министры могли зайти в эту программу и увидеть, кто в каком ведомстве работает над тем или иным актом", - сообщил Сангулия.

Самое сложное сейчас - подготовить техническое задание, однако работа в этом направлении идет, отметил он. Премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул важность данной программы для усовершенствования работы исполнительной власти.

"Качество нашей работы зависит от оперативности принимаемых нами решений, поэтому я ставил перед аппаратом правительства задачу насколько возможно ускорить хождение бумаг между министерствами и ведомствами, я считаю это одной из главных задач", - отметил премьер-министр.

С внедрением "электронного правительства", по словам Бганба, появится четкий контроль за движением документов. К программе в будущем должны быть подключены местные органы власти, прокуратура, Парламент, Администрация президента, судебная ветвь власти.



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