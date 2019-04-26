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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии. Архивное фото.

Россия рассчитывает на скорое возобновление работы МПРИ в Гале

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Абхазии
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Механизм предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-абхазской границе в Гале был заблокирован в июле 2018 года.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Россия рассчитывает на скорейшее возобновление работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-абхазской границе, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik Виктор Толочко
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Он напомнил, что прямой диалог представителей Грузии с представителями Абхазии и Южной Осетии ведется в рамках Женевских дискуссий.

"Встречи в рамках этого формата проходят четыре раза в год. Кроме того, действует механизм предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе (Эргнети). Аналогичный механизм на грузино-абхазской границе (Гал) заблокирован с июля 2018 года в связи с запуском Тбилиси санкционных списков. Рассчитываем на скорейшее возобновление его работы", - сказал Карасин в интервью журналу "Международная жизнь".

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Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.



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