Хаджимба поздравил Погрануправление ФСБ России в Абхазии с 10-летием

30 апреля 2009 года президентами России и Абхазии было подписано Соглашение "О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия", этот день считается днем образования Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил командование и личный состав Пограничного управления ФСБ России в Абхазии с 10-летием со дня образования управления на торжественном мероприятии по этому случаю, об этом сообщается на официальном сайте.

"Юбилейная дата, которую мы отмечаем вместе с вами, знаменует собой новый этап дружественных, стратегических взаимоотношений Абхазии и России! 10 лет нахождения российских пограничных войск на рубежах нашей Родины стали важнейшим фактором стабильности и безопасности, залогом укрепления основ нашей государственности, ее поступательного развития. И это стало возможным благодаря выдающемуся политическому событию – признанию Российской Федерацией независимости нашей республики в 2008 году", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что подразделения российских пограничных войск высоком профессиональном уровне обеспечивают охрану государственной границы Абхазии. При этом, руководство Абхазии, по его словам, делает все возможное, чтобы военнослужащие несли службу в нормальных условиях, соответствующих ранее принятым международным соглашениям и абхазо- российскому Договору о союзничестве и стратегическом партнерстве.

"Мы и впредь будем прилагать необходимые усилия, чтобы совместными усилиями российских и абхазских вооруженных сил был создан надежный заслон попыткам грузинских реваншистов и их приспешников нарушить хрупкий мир в Абхазии и пересмотреть ранее принятые решения о политическом самоопределении нашего государства", - сказал Хаджимба.

Глава государства отметил, что благодаря грамотно скоординированным действиям Управления погранвойск России и соответствующих структур Абхазии в приграничном Галском районе в последние годы заметно улучшилась криминогенная ситуация.

30 апреля 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал с президентом Абхазии Сергеем Багапшем соглашение “О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия”, направленное на укрепление государственной границы Абхазии с Грузией. В тот же день на территорию Абхазии были введены подразделения Пограничной службы ФСБ России. Таким образом, 30 апреля 2009 года считается днем образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.