Матчем "Нарта" и "Гагры" завершился XXVI чемпионат Абхазии по футболу

XXVI чемпионат Абхазии по футболу завершился матчем между столичным "Нартом" и командой "Гагра", который прошел на сухумском стадионе "Динамо".

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команды "Нарт" и "Гагра" завершили XXVI чемпионат Абхазии по футболу сыграв в ничью со счетом 2:2, сообщается на странице Федерации футбола Абхазии в Facebook.



Счет в этом матче открыл футболист столичного "Нарта" Наур Цвинария на 23 минуте игры. Спустя еще 12 минут полузащитник сухумской команды Шабат Логуа удвоил счет в игре. На 45-й минуте один мяч забил игрок "Гагры" Нугзар Ханагуа, а в концовке встречи на 88-й минуте счет в игре сравнял Георгий Дгебуадзе.

По итогам 15 туров чемпионата, "Нарт" набрал 37 очков, "Гагра" – 31, "Афон" – 26. Сухумский "Нарт" также стал самой результативной командой, на ее счету 51 забитый гол, при этом "Нарт" пропустил меньше всех – 16 мячей.

По итогам XXVI чемпионата Абхазии по футболу первое место за сухумским "Нартом", на втором месте "Гагра", бронза у новоафонских футболистов, четвертое место у гудаутской "Рицы". На пятой строчке "Динамо" Сухум, на последнем месте галский "Самурзакан".