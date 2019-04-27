Пасхальные богослужения начались в храмах Абхазии

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения начались во всех действующих православных храмах Абхазии в 23:00.

Перед началом пасхальной службы в храмы Абхазии доставили частичку Благодатного огня, которую абхазские паломники привезли из Иерусалима.

© Sputnik / Илона Хварцкия Частицу Благодатного огня доставили в Абхазию

В Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы службу проводит иерей Виссарион (Аплиаа).

"Я очень рада тому, что встречаю этот день в кругу своей семьи и в Сухумском храме. Это один из тех праздников, который я очень люблю. В этот день на душе умиротворение, чистота. Поздравляю всех верующих с этим замечательным праздником. Пусть Господь всегда будет рядом. Главное для людей, чтобы мы не забывали о существовании Всевышнего", - сказала прихожанка храма Марина Сарецян.

Ежегодно пасхальное богослужение начинается с Пасхальной полуночницы. В полночь прихожане совершают Крестный ход. После проходит служение пасхальной утрени, которая переходит в Божественную литургию святого Иоанна Златоуста.

В день Пасхи вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия. Главный праздник православия был установлен и праздновался еще в апостольское время.

© Sputnik / М. Юрченко Жертвенное животное и моление: как в Абхазии празднуют Пасху

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.

Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.