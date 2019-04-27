Пасхальные богослужения начались в храмах Абхазии

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения начались во всех действующих православных храмах Абхазии в 23:00.
Перед началом пасхальной службы в храмы Абхазии доставили частичку Благодатного огня, которую абхазские паломники привезли из Иерусалима.
В Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы службу проводит иерей Виссарион (Аплиаа).
"Я очень рада тому, что встречаю этот день в кругу своей семьи и в Сухумском храме. Это один из тех праздников, который я очень люблю. В этот день на душе умиротворение, чистота. Поздравляю всех верующих с этим замечательным праздником. Пусть Господь всегда будет рядом. Главное для людей, чтобы мы не забывали о существовании Всевышнего", - сказала прихожанка храма Марина Сарецян.
Ежегодно пасхальное богослужение начинается с Пасхальной полуночницы. В полночь прихожане совершают Крестный ход. После проходит служение пасхальной утрени, которая переходит в Божественную литургию святого Иоанна Златоуста.
В день Пасхи вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия. Главный праздник православия был установлен и праздновался еще в апостольское время.
Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".
В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.
Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.
Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.