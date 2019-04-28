"Пряничный домик" в Абхазии: " Культура" готовит новый документальный фильм

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. В Абхазии национальная культура хранится внутри людей, рассказала в интервью радио Sputnik автор проекта "Пряничный домик" на телеканале "Россия. Культура" Кристина Андрейчикова.

По словам Кристины, Абхазию она посетила в первый раз. По графику следующие съемки проекта должны были проходить в Крыму, но в последний момент все изменилось.

"И я очень рада этому. Хотелось бы, конечно, больше времени уделить съемкам и вообще остаться в Абхазии. Абхазия меня поразила. Раньше я почти ничего не знала об этой стране, кроме каких-то стереотипов и шуток. Слишком много всего, о чем хотелось бы рассказать. Кроме того, здесь свой менталитет, свой ритм жизни, который совсем не совпадает с московским", - рассказала она.

Главная задача проекта – рассказать о людях, которые по сей день хранят традиции и стремятся передать их новому поколению. Съемочная группа уже успела побывать в селе Хуап, где пообщалась с мастером по народным инструментам Василием Арухаа, в Сухуме журналисты сняли репетиции государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария.

© Foto / Съемки передачи "Пряничный домик"

"Все герои очень разные, но очень скромные. При этом чувствуется, что за каждым словом глубина, за тем делом, которым они занимаются, огромный пласт исследований. Эти люди поставили перед собой цель сохранить и воскресить традиции, они понимают, что на них лежит большая ответственность", – считает Андрейчикова.

Часть документального фильма будет посвящена абхазскому гостеприимству, а также изготовлению апацхи. Но, по словам автора, главная цель фильма – познакомить зрителя с внутренним миром самих авторов.

"Для меня важнее всего познакомить человека с человеком. Есть люди, которые действительно интересуются культурой, но в основном зрители просто смотрят, как живут другие люди. Люди рассказывают нам о своей истории, о том, когда и как они начали заниматься своим делом, как на это отреагировали другие люди и встретили в стране. Каждый также говорил о войне. Это произвело на меня большое впечатление, потому что такое событие оставляет след в личной жизни каждого человека", – объяснила она.

Документальный фильм об Абхазии в рамках проекта "Пряничный домик" выйдет на телеканале "Россия. Культура" уже 25 мая.