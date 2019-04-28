Хаджимба поздравил православных христиан Абхазии с Пасхой

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил православных христиан и всех граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником, об этом сообщается на официальном сайте.

"Светлая Пасха дарит чувство радости и надежды, укрепляет веру и объединяет многих людей на основе главных нравственных ценностей и идеалов. Пусть Божье благословение будет залогом мира на нашей земле, духовного возрождения нашего государства", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Илона Хварцкия Частицу Благодатного огня доставили в Абхазию

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая.

Ежегодно пасхальное богослужение начинается с Пасхальной полуночницы. В полночь прихожане совершают Крестный ход. После проходит служение пасхальной утрени, которая переходит в Божественную литургию святого Иоанна Златоуста.

В день Пасхи вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия. Главный праздник православия был установлен и праздновался еще в апостольское время.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

© Sputnik / М. Юрченко Жертвенное животное и моление: как в Абхазии празднуют Пасху

В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.

Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.