Икону Спас Нерукотворный главного храма Вооруженных сил России привезут в Абхазию

Средства на создание иконы пожертвовал президент России Владимир Путин, а освящение иконы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Главная икона главного храма Вооруженных сил РФ Спас Нерукотворный прибыла в Севастополь - базу Черноморского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Сегодня мы торжественно передаем главную икону главного храма Вооруженных сил Российской Федерации Спас Нерукотворный командованию Южного военного округа и духовенству Крыма", - cказал замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов на торжественной церемонии передачи иконы во Владимирском кафедральном соборе в Севастополе.

В Севастополе икону можно будет увидеть в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира в Херсонесе Таврическом до 2 мая.

Далее принесение иконы продолжится в воинские части Черноморского флота. До 28 мая ее переправят в Ростовскую область. Увидеть святой лик в Краснодарском крае и Адыгее военнослужащие и местные жители смогут с 29 мая по 23 июня, а 24 и 25 июня - в Абхазии. С 26 июня по 16 июля икона будет выставлена в храмах Ставрополья, в церквях Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Южной Осетии.

Генерал также рассказал, почему главной иконой главного храма Вооруженных сил стал святой лик Спасителя.

"Спас Нерукотворный изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя", - отметил замминистра.

Он напомнил, что икону провезут по воинским частям и храмам по всей стране.

"В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской православной церкви, чтобы святыне могли поклониться не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие в разных уголках нашей Родины. По воздуху, по воде, по земле святыня преодолеет более 57 тысяч километров. Побывает в более чем 120 городах, более 150 храмах, более 300 соединениях и воинских частей", - подчеркнул Картаполов.

Генерал отметил, что свой путь икона начинает в городе-герое Севастополе, "на земле Херсонеса", где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

© Sputnik / Илья Тимин На храм: в Абхазии объявят сбор средств на строительство храма в Ткуарчале

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.