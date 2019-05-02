Стало известно, куда распределят учеников горевшей в Сухуме школы №2

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Ученики Сухумской школы №2 будут временно учиться в Сухумской очно-заочной школе и частной школе "Альфа", рассказала Sputnik директор школы Ирина Повирскер.

"Всего у нас в школе обучается 1250 учеников. В этом году у нас 38 выпускников. На данный момент мы также решаем, в какой форме будут проходить экзамены. Скорее всего, они пройдут в очно-заочной школе Сухума", - объяснила директор.

Директор сухумской школы "Алашара" Мария Пилия заявила, что школа готова принять более 30 учеников начальных классов Сухумской школы №2.

"Мы готовы принять от 4 до 7 учеников с первого по четвертый класс в каждый из наших начальных классов. В нашей школе один первый, второй и третий класс и два четвертых", - рассказала директор.

По словам Пилия, руководство "Алашара" также готово предоставить ученикам Второй школы десять свободных классов после 15:00.

"Так как мы учимся в первой смене, мы готовы принять учеников и с их педагогами, чтобы они свободно занимались в нашем помещении. Мы готовы предоставить наши классы, чтобы дети доучились оставшийся месяц", - добавила она.

Огонь, вспыхнувший рано утром 2 мая, охватил крышу трехэтажного здания, но в классные кабинеты не перешел. По словам Повирскер, во время пожара школьников в здании не было. Первые очаги заметил охранник школы.

"К счастью, огонь не прошел дальше. В основном на третьем этаже учились ученики с 5 по 11 классов. Там же находился кабинет информатики. К сожалению, пока что мы не знаем, в каком он состоянии", - добавила Повирскер.

Начальник Управления образования Сухума Людмила Адлейба также сообщила, что часть учеников продолжат учебный процесс в здании 3-й Сухумской школы.

Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

© Sputnik / Томас Тхайцук МЧС: пожар во второй школе потушен, но есть опасность частичного обрушения перекрытий

В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа.

В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа становится общеобразовательной.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание бывшей грузинской школы № 11 на Мачавариани, 15 (в настоящее время здание очно-заочной школы).

Пожар во второй сухумской школе: первые видеокадры>>

В 2008 году Сухумская средняя школа № 2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации.

Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1250 учеников.