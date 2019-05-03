Сухумское "Динамо" вышло из группы в Кубке Абхазии по футболу

Матч Кубка Абхазии между столичным "Динамо" и галским "Самурзаканом" проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло "Самурзакан" из Гала, тем самым, столичная команда обеспечила себе выход из группы А в Кубке Абхазии по футболу. Об этом Sputnik сообщил директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Битва за Кубок Абхазии: как "Гагра" противостояла "Нарту" 18

Счет в матче на 51-й минуте открыл динамовец Дмитрий Отставнов, спустя еще три минуты, преимущество столичной команды удвоил Ника Гужба – 2:0. Следующий гол зрители увидели к концу второго тайма, на 81-й минуте отличился Роланд Бигвава, установив окончательный счет - 3:0.

В Кубке Абхазии участвует шесть команд, которые разделены на две группы, в группе А играют – "Афон", сухумское "Динамо" и галский "Самурзакан". В группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".

Команды в группах сыграют по два матча, из одной группы две команды, набравшие наибольшее количество очков, выходят в полуфиналы, которые будут состоять из одной игры, затем будет сыгран финал.

Футбол. Кубок Абхазии. Матч Динамо-Самурзакан © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбол. Кубок Абхазии. Матч Динамо-Самурзакан © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбол. Кубок Абхазии. Матч Динамо-Самурзакан © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Кубок Абхазии. Матч Динамо-Самурзакан

Свой первый матч в рамках Кубка Абхазии по футболу 2019 года, "Динамо" провело с "Афоном", та встреча завершилась 1:1. Таким образом, у сухумской команды четыре очка, а в игре "Афона" и "Самурзакана" определится вторая команда, которая выйдет из группы А.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу 2019 года состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 15 мая.