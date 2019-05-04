Репетиция парада Победы прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

В Параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов примут участие подразделения Министерства обороны Абхазии, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Репетиция парада Победы, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в субботу 4 мая.

"В соответствии с приказом министра обороны и с решением главнокомандующего Вооруженными силами личный состав готовится к торжественному прохождению маршем 9 Мая", – сказал генерал-полковник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

В параде пройдут 11 пеших колонн, количество личного состава, задействованного в мероприятии, около 400 человек.

Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме

"В параде примут участие части и подразделения Министерства обороны, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии", - отметил Цвижба.

Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая 2019 года в Сухуме у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Бессмертный полк" пройдет по всей Абхазии 9 мая

Беслан Цвижба сообщил, что тренировки парада Победы проходят с 4 апреля, и сегодня они завершаются.

"Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая в десять часов утра. Возложение к памятнику Неизвестному солдату начнется в 11 часов утра 9 мая, потом будет митинг. После митинга в 12:20 – 12:30 состоится торжественный парад", - сказал Беслан Цвижба.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.