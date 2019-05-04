19:12 04 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.31
Поиск
Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме

Репетиция парада Победы прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
68 0 0

В Параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов примут участие подразделения Министерства обороны Абхазии, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Репетиция парада Победы, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в субботу 4 мая.

"В соответствии с приказом министра обороны и с решением главнокомандующего Вооруженными силами личный состав готовится к торжественному прохождению маршем 9 Мая", – сказал генерал-полковник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

В параде пройдут 11 пеших колонн, количество личного состава, задействованного в мероприятии, около 400 человек.

  • Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме
    Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме
    Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме
    Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме

"В параде примут участие части и подразделения Министерства обороны, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии", - отметил Цвижба.     

Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая 2019 года в Сухуме у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.

Бессмертный полк
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Бессмертный полк" пройдет по всей Абхазии 9 мая

Беслан Цвижба сообщил, что тренировки парада Победы проходят с 4 апреля, и сегодня они завершаются. 

"Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая в десять часов утра. Возложение к памятнику Неизвестному солдату начнется в 11 часов утра 9 мая, потом будет митинг. После митинга в 12:20 – 12:30 состоится торжественный парад", - сказал Беслан Цвижба.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

По теме

Как будут праздновать 9 Мая в Абхазии: акции, митинги и концерты
Куда пойти 9 Мая в Абхазии
Акция "Бессмертный полк" пройдет по всей Абхазии 9 мая


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Завораживающая красота: Ниагарский водопад при свете дня и ночью
Строем и в шаг: как военные готовятся к параду Победы в Сухуме
Строевым шагом: как военные готовятся к параду Победы в Сухуме
Выборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии: как и когда

Соцсети

Sputnikabkhazia