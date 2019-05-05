Десять тысяч корней петуний высадят в Сухуме к лету

Сотрудники коммунальной службы "Зеленое хозяйство" приступили к весенней высадке цветов в Сухуме.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Около десяти тысяч корней петуний будет высажено к лету в Сухуме, сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что высаживать цветы начали у гостиницы "Абхазия" на Набережной Махаджиров и продолжат по улице Марра. Также петуньи высадят у Государственного драматического театра.

"Сейчас там еще продолжают обильно цвести зимние виолы, поэтому решили их пока оставить и дождаться конца их цветения", – приводятся на сайте слова начальника Коммунального управления Дмитрия Ахуба.

© Foto / Официальный сайт Администрации города Сухум Сотрудники коммунальной службы "Зеленое хозяйство" высаживают цветы на набережной Сухума

Специалисты "Зеленого хозяйства" весь сезон будут заниматься уходом за высаженными цветами, говорится в сообщении.