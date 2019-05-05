12:44 05 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.31
Поиск
Сотрудники коммунальной службы Зеленое хозяйство высаживают цветы на набережной Сухума

Десять тысяч корней петуний высадят в Сухуме к лету

© Foto / Официальный сайт Администрации города Сухум
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14 0 0

Сотрудники коммунальной службы "Зеленое хозяйство" приступили к весенней высадке цветов в Сухуме.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Около десяти тысяч корней петуний будет высажено к лету в Сухуме, сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что высаживать цветы начали у гостиницы "Абхазия" на Набережной Махаджиров и продолжат по улице Марра. Также петуньи высадят у Государственного драматического театра.

"Сейчас там еще продолжают обильно цвести зимние виолы, поэтому решили их пока оставить и дождаться конца их цветения", – приводятся на сайте слова начальника Коммунального управления Дмитрия Ахуба.

Сотрудники коммунальной службы Зеленое хозяйство высаживают цветы на набережной Сухума
© Foto / Официальный сайт Администрации города Сухум
Сотрудники коммунальной службы "Зеленое хозяйство" высаживают цветы на набережной Сухума

Специалисты "Зеленого хозяйства" весь сезон будут заниматься уходом за высаженными цветами, говорится в сообщении.

Теги:
цветы, весна, Абхазия, Сухум


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Игры престолов": восемь случаев отречения от королевского трона
На двух лапах: пес по кличке Лейтенант Дэн
На двух лапах: пес по кличке Лейтенант Дэн
Выборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии: как и когда

Соцсети

Sputnikabkhazia