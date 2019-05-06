Юные футболисты сухумского "Динамо" стали вторыми на турнире в Сочи

Второй этап детско-юношеского турнира по футболу "IMERETINKA CUP 2019" проходил в Сочи со 2 по 5 мая.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные футболисты сухумского "Динамо" 2008 года рождения стали серебряными призерами второго этапа детско-юношеского турнира "IMERETINKA CUP 2019", сообщил корреспонденту Sputnik тренер команды Мераб Квеквескири.

В финале динамовцы уступили сочинскому клубу "Монолит" со счетом 1:0. Это оказался единственный пропущенный гол команды за весь тур.

Турнир "IMERETINKA CUP 2019" состоит из четырех этапов. По завершении двух туров у "Динамо" 37 очков, на втором месте команда "Черноморец" с 32 очками, замыкает тройку Детский футбольный центр города Сочи с 27 очками.

Лучшими игроками второго этапа соревнований были признаны Даниил Аппба, Тигран Манукян, Сулхан Барциц и Азамат Сагария. Лучшим игроком финального матча признан Даниил Дунамалян. Самым ценным игроком турнира стал Тигран Манукян, лучшим защитником турнира признан Леон Агрба, лучшим полузащитником - Леон Делба.

В "IMERETINKA CUP 2019" участвует восемь команд, две команды из Краснодара, а также команды из Сочи и Абхазии. Третий этап соревнований пройдет с 22 по 25 августа, а четвертый в конце сентября 2019 года.