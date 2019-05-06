Третий столп ислама: мусульмане Абхазии вступили в священный месяц Рамадан

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Мусульмане во всем мире встречают Рамадан – священный месяц очищения души и тела. Мусульмане Абхазии, как и во всем мире, в течение месяца соблюдают пост. Первый день поста в месяц Рамадан пришелся на 6 мая.

Верующие уверены, что первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной в окрестностях Мекки пещере Хира.

По словам председателя Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимура Дзыба, Рамадан – один из видов поклонения, предписанный Всевышним.

"Он является третьим столпом нашей религии. Мы держим пост в течение этого месяца с трепетом, с волнением. В первую очередь пост предписан мусульманам физически здоровым, здравомыслящим, способным держать пост. Это не должны быть малолетние дети, старики, которые по состоянию здоровья не могут держать пост", – пояснил Дзыба.

По его словам, основа поста – поклонение Всевышнему Аллаху, отказ даже от того, что в остальное время по религии разрешено. Поэтому, как отметил Дзыба, с восхода и до заката солнца верующим предписано отказываться от питья, еды, половой близости между супругами. Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).

"Естественно воздерживаться нужно и от всего того, что является запретом для слуха, зрения и языка. В это время мусульмане, впрочем, как и для остального периода времени, воздерживаются от того, что является Харамом (запрет – прим.) в религии. Они увеличивают свое поклонение Всевышнему, количество намазов и покаяний становится больше. Увеличивается и количество благих дел. В священный месяц Рамадан Всевышний больше прощает своих рабов, больше воздает им благо и больше наказывает людей за их грехи. Поэтому в этот месяц надо отказываться от всего того, что запретно. Это время, когда открываются врата рая и закрываются врата ада. Это период времени, когда Аллах прощает своих рабов, которые каются перед ним", – отметил председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии.

В пост можно смотреть телевизор, пользоваться интернетом. Но все это разрешено до тех пор, пока человек не преступает черты харама – запретного.

"Нельзя смотреть какие-то негативные вещи. Поэтому, особенно для молодежи, в этот период времени лучше отстраняться от средств массовой информации. Мы должны выделить этот месяц. Мы не должны совершать те дела и поступки, которые можем себе позволить в другие месяцы. Есть такое выражение в исламе: "Если ты держишь пост, но при этом от твоего языка идет зло, тогда нет смысла в том, что ты держишь пост. Вообще религия должна делать человека лучше перед Всевышним и перед людьми", – подчеркнул Тимур Дзыба.

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Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии отметил, что праздник Рамадан – это не что-то новое или чуждое для Абхазии. Важно, чтобы верующие понимали, для чего они соблюдают пост в священный месяц.

"Да, есть определенные сложности в соблюдении поста. Но, если человек понимает для чего он это делает, то Всевышний облегчает соблюдение поста. У абхазов есть выражение "сара сычгоит". Это означает "я голодаю". Это не означает, что человек соблюдает пост из-за того, что у него отсутствует еда и питье. Есть много всего, от чего нужно отказываться в священный месяц. Человек это делает добровольно, имея разрешение от Всевышнего. Он это делает, потому что это религиозная обязанность, дабы продемонстрировать покорность Всевышнему. Поэтому сложностей как таковых нет. Детей начинают обучать этому с семи-девяти лет. Начинаем мы с того, что объясняем, с чем связан этот пост, для чего надо его соблюдать", – добавил Дзыба.

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Особенно важной в месяц Рамадан считается ночь 27 числа Рамадана (в 2019 году с 31 мая на 1 июня) – "Лейлат аль-кадр" ("ночь могущества" или "ночь предопределения"), когда Аллах решает судьбы людей.

Последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах поклонения. В эти дни многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение), проводя это время в мечети.

Рамадан завершает второй по значению великий праздник — Ид аль Фитр (Праздник Разговения, или Ураза байрам), который наступает в последний день священного месяца, после заката и длится три дня - в 2019 году 4-6 июня.