При параде: генеральная репетиция марша Победы прошла в Сухуме

О том, как на набережной Сухума прошла генеральная репетиция парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и какое внимание она привлекла, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

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На сухумской набережной у памятника Неизвестному солдату с утра звучала музыка в исполнении сводного оркестра Министерства обороны Абхазии и Седьмой российской военной базы. Недалеко от них строевым шагом шли абхазские и российские военные, которые 9 мая будут участвовать в параде Победы.

Услышав военную музыку, к месту репетиции стали подходить прохожие, кто-то к началу репетиции загорал на берегу, но потом подошел ближе. Некоторые пришли с маленькими детьми, у одного из которых в руке был игрушечный пистолет. Будущий защитник Родины, пояснила его мать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне

Люди с удовольствием наблюдали за происходившем на набережной и снимали на свои гаджеты. Репетицией командовал генерал-полковник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Велопробег и "Бессмертный полк" пройдут в Абхазии 9 Мая

Обращаясь к военнослужащим через громкоговоритель, он обращал внимание на строевой шаг – "выше ногу!", "не должно быть лишних движений!", "равнение!" и так далее. На репетиции также присутствовал министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, который поприветствовал участников генеральной репетиции парада Победы.

Без военной техники

В этом году парад Победы пройдет без военной техники, но в следующем, когда будет отмечаться круглая дата Победы в Великой Отечественной войне – 75 лет, зрители смогут увидеть и военную технику, сообщил заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

"Министр обороны дал хорошую оценку генеральной репетиции парада Победы. Части и подразделения Министерства обороны Абхазии, Седьмой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии 4 апреля приступили к подготовке парада", - отметил он.

Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая 2019 года в Сухуме у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров. В параде пройдут 11 пеших колонн, количество личного состава, задействованного в мероприятии, около 400 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне

"Личный состав готов к прохождению торжественным маршем 9 Мая", - отметил Цвижба.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.