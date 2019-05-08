МВД Абхазии: более 900 сотрудников обеспечат порядок 8 и 9 мая

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Приказом министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба в дни празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов личный состав МВД республики переведен на усиленный режим несения службы, сообщает официальный сайт ведомства.
"В соответствии с разработанным планом расстановки сил и средств с раннего утра 8 мая более 900 сотрудников органов внутренних дел Абхазии приступили к несению службы", - отмечается в сообщении ведомства.
Основной задачей личного состава МВД остается охрана общественного порядка, а также предупреждение и пресечение правонарушений, подчеркнули в пресс-службе МВД Абхазии.