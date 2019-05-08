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Мираб Кишмария награжден орденом Александра Невского

Мираб Кишмария награжден орденом Александра Невского

© Foto / Пресс-служба кабинета министров
В Абхазии
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Орденом Александра Невского награждаются общественные и политические деятели за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией.

СУХУМ, 8 мая  - Sputnik, Асмат Цвижба. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил министру обороны Абхазии Мирабу Кишмария орден Александра Невского за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией.

Указ о присуждении награды был подписан президентом России Владимиром Путиным.

"Я хотел бы поблагодарить руководство Российской Федерации и Абхазии, посольство России за содействие в получении этой награды. Это не только моя заслуга, но и тех, кто находился и находится рядом. Это заслуга погибших во время Отечественной войны воинов, сложивших головы за независимость страны и тех, кто сегодня служит у нас в стране. Большое спасибо, мы и дальше будем продолжать свою деятельность по обеспечению безопасности нашей республики", - отметил Кишмария.

Орден Александра Невского – государственная награда России. Орденом награждаются как граждане России, так и зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.

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Орден был учрежден Екатериной I в 1725 году и предназначался для награждения военных и гражданских лиц.

Теги:
Мираб Кишмария


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