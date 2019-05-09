Президент Абхазии поздравил ветеранов Великой Отечественной с Днем Победы

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил ветеранов и весь народ республики с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Макс Альперт Абхазия в Великой Отечественной войне

"Сердечно поздравляю вас с великим праздником – 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Сегодня мы чествуем и вспоминаем тех, кто вел самоотверженную, всенародную борьбу с мировым злом нацизма. Победа досталась невосполнимой ценой. Она добыта кровью и мужеством миллионов людей, насмерть сражавшихся с безжалостным врагом на фронтах войны, и героическим трудом тыловиков", - говорится в сообщении.

Президент отметил роль Абхазии в исторической хронике освободительной войны советского народа - более 55 тысяч человек, выходцев из Абхазии, было призвано в ряды Советской Армии и Военно-морского флота, 17,5 тысяч защитников Отечества сложили головы в боях.

Хаджимба пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а всему народу Абхазии - мира и процветания.

Глава Абхазии поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы, отметив, что 9 Мая - особая дата в истории двух стран.

"Этот поистине всенародный праздник связан с подвигом героев-победителей, которые отстояли свободу нашей общей Родины – Советского Союза. Их стойкость и верность долгу являются для нас примером истинной любви к Родине, сопричастности к ее судьбе. В этот памятный день мы чествуем ветеранов, героически вставших на пути всеразрушающего нацизма", - говорится в поздравлении.

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на СССР.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.